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Dünya

Senegal Ordusu, seçimi kaybeden başkanın OHAL ilan ettiği Gambiya'ya girdi

Seçimi kazanan aday Adama Barrow, bugün komşu Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Gambiya elçiliğinde "yemin töreni" yapmıştı

20 Ocak 2017 02:53

Gambiya'daki siyasi kriz bölgesel ve uluslararası boyuta taşınmak üzere.

1994'te darbe yoluyla iktidara gelen Yahya Jammeh, 1 Aralık'taki seçim sonuçlarını tanımayarak, kaybetmiş olmasına rağmen başkanlığı bırakmıyor.

Seçimi kazandığını söyleyen Adama Barrow, bugün komşu Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Gambiya elçiliğinde "yemin töreni" yaptı. Burada yaptığı konuşmada Barrow, bugünü hiçbir Gambiyalının hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Bu sırada Birleşmiş Mİlletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de bir karar alarak, Batı Afrika ülkelerinin, iktidarın Jammeh'ten Barrow'a geçmesi için gösterdiği çabaları desteklediğini, ancak bu çabaların öncelikle "siyasi yollardan" gerçekleşmesi gerektiğini açıkladı.

Bu son vurgu, Nijerya'nın, seçim sonuçlarını uygulamak için Gambiya'ya asker göndereceğini açıklaması üzerine yapılmıştı. Barrow da, uluslararası destek istemişti.

Komşu ülke Senegal, batı ECOWAS ve BMGK onayıyla askeri müdahale başlattı. Ordu sözcüsü Albay Abdu Ndiaye, gece yarısına kadar zaman tanınan Jammeh'in görevi bırakmaması üzerine sınırı geçip Gambiya'ya girdiklerini açıkladı. 

Adının açıklamasını istemeyen bir ECOWAS yetkilisi, ordu birliklerinin Senegal sınırını geçerek Gambiya'daki Farafenni kentine sorunsuz bir şekilde girdiğini açıklamıştı.

Gambiya ordusunun ECOWAS ordu birliklerine herhangi bir direnç göstermediğini kaydeden yetkili, "Farafenni'deki yerel güvenlik güçlerinin beyaz bayraklar sallayarak ECOWAS ordu birliklerinin sorunsuzca geçişine izin verdiler." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle yaptığı acil toplantıda Senegal'in Konsey'e sunduğu karar tasarısını 15 ülkenin tamamının desteğiyle kabul etti.

ECOWAS, Jammeh'in görevi devretmemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma kararı almıştı.

Senegal ordusunun Gambiya'ya giriş anı:

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