Senegal ordusu, başkanlığı bırakmayan Gambiya'nın eski liderine son kez süre verdi

Batı Afrika ülkelerinin liderleri, Gambiya'daki başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmayan Yahya Jammeh'e son kez süre tanıdı. Jammeh iktidardan gitmezse, Gambiya'ya giren Senegal askerleri müdahaleye başlayacak. Senegal ordusu sürenin bugün öğleden sonra dolacağını açıklamıştı ancak henüz ordu birlikleri bir müdahalede bulunmadı.

Batı Afrika ülkelerinin oluşturduğu askeri koalisyona Birleşmiş Milletler de (BM) destek veriyor.

Dün akşam saatlerinde Gambiya'ya giren Senegal askerlerine yerel saatle öğlen 12.00'ye kadar beklemeleri emri verildi.

Batı Afrika Ekonomik Birliği (Ecowas) üyeleri, Gambiya'daki seçimleri kazanan ve Perşembe günü yemin eden yeni Başkan Adama Barrow adına hareket ettiklerini söylüyorlar.

Barrow, seçimleri kazanmasının ardından uluslararası toplum tarafından Gambiya'nın yeni lideri olarak tanınmıştı.

Segal ordusunun Gambiya'ya giriş anı:

Bu sabah, çatışmasız görev değişimini sağlayabilmek için son müzakereler gerçekleştirecek.

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, 'son ümit' olarak nitelenen müzakerelere arabuluculuk yapıyor.

Ecowas Genel Sekreteri Marcel Alain de Souza, Conde'nin girişimlerinin de sonuçsuz kalması durumunda askeri müdahalenin başlayacağını söyledi:

"Jammeh öğlene kadar Devlet Başkanı Conde'nin himayesi altında Gambiya'yı terk etmezse askerler harekete geçecek."

Ecowas, dün ülkeye giren Senegal askerlerinin herhangi bir direnişle karşılaşmadığını söylemişti.

Ecowas, Jammeh'e daha önce de süre vermiş, Jammeh'in iktidardan gitmemesi üzerine Gambiya'ya asker gönderme kararı alınmıştı.

Gambiya'daki seçimi kazanan yeni Başkan Barrow ise Senegal'de bulunuyor.

Askeri operasyonlar tamamlanana kadar Gambiya'nın başkenti Banjul'a gitmeyeceğini söylüyor.

Ecowas'ın Jammeh'i güç kullanarak iktidardan indirme girişimine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 15 üyesi de destek veriyor.

Ancak BMGK açıklamasında siyasi çözüm için tüm yolların denenmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Senegal ordusundan Albay Abdou Ndiaye, BBC'ye yaptığı açıklamalarda Gambiya'ya giren birliklerin her an operasyona hazır beklediğini söyledi.

Albay Ndiaye, "Savaş zaten başladı. Eğer direnişle karşılaşırsak, biz de karşılık vereceğiz. Eğer eski başkan için savaşanlarla karşılaşırsak, müdahale edeceğiz" diye konuştu.

Ancak Albay Ndiaye, Ecowas'ın temel hedefinin Gambiya'da demokratik sürecin işleyişini devam ettirmek olduğunu da vurguladı.

Eski başkan Jammeh, seçimlerin ardından önce yenilgiyi kabul etmiş, ancak ardından iktidarı bırakmayacağını söylemişti.

90 günlük olağanüstü hâl ilan eden Jammeh, seçim sırasında usulsüzlükler yapıldığını savunuyor.

Seçim Kurulu ise oy sayımının ilk safhalarında bir takım hataların yaşandığını, ancak bu hataların sonuca etki etmediğini belirtiyor.

Jammeh, yeniden seçime gidilene kadar iktidarda kalmaya devam edeceğini söylüyor.

Jammeh, iktidarda kaldığı sürece hakkındaki görevi kötüye kullanma iddiaları da yargıya taşınamıyor.