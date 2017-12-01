Senegal Milli takımı’nın Devlet Başkanı’ndan istekleri

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’na katılacak ülkeler arasında yer alan Senegal’in futbolcuları, ülke hükümetinden ilginç taleplerde bulundu.

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall’ı ziyaret eden futbolcuların sözcülüğünü Fenerbahçe’nin eski yıldızı Moussa Sow yaptı. Tüm ülkede canlı yayınlanan konuşma sırasında Sow, takıma sıfır bir otobüs, tüm futbolculara diplomatik pasaport ve her futbolcuya arsa tahsis edilmesini talep etti.

Konuşma sırasında Sow’un yanında bulunan devlet Başkanı Sall istekler karşısında neye uğradığını şaşırırken taleplerin kameralarında uzağında ele alınacağını dile getirdi.

Öte yandan Devlet Başkanı Sall, oyuncuların taleplerini gülümseyerek karşılarken şimdilik her futbolcuya 30 bin euro bonus prim ödemeyi kabul ederken Sow’un taleplerine halktan tepki geldiği öğrenildi.

Diplomatik pasaport ve futbolculara arazi tahsisi konusunda halktan gelen tepkiler üzerine oyuncu grubunun bu konunun üzerinde fazla durmayacağı belirtildi.

Devlet kaynaklarından alınan bilgilere göre, pasaport ve otobüs alınması konusunda çalışma yapılabileceği ancak arazi tahsisi konusunun mümkün görünmediğine vurgu yapıldı.

Senegal Milli Takımı 15 yıldır aynı otobüsü kullanırken Senegal pasaportu olan oyuncuların yurt dışına çıkarken yaşadıkları zorlukların ortadan kalkması için diplomatik pasaport istedikleri ifade edildi.