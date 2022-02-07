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Spor

Senegal'in kalecisi Edouard Mendy, futbol tarihinde ilki başardı

07 Şubat 2022 14:07

Afrika Uluslar Kupası(AFCON)'nda ilk kez şampiyon olan Senegal'de kaleci Edouard Mendy tarihe geçti.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ve Mısır karşılaştı. Normal süresi golsüz biten maçta uzatma devreleri oynandı. Yine gol sesi çıkmayınca şampiyonu penaltılar belirledi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Senegal tarihinde ilk kez AFCON şampiyonu oldu. Maçta Senegal kalesini koruyan Edouard Mendu tarihe geçti.

29 yaşındaki eldiven hem Afrika Uluslar Kupası finalinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu.

 

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