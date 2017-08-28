Sene 2017: Doktor yoktu, ambulans da verilmedi; Cizre'de hamile anne ve bebeği hayatını kaybetti!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 çocuk annesi 8 aylık hamile 31 yaşındaki Feyruz Polat, kaldırıldığı hastanede doktor olmadığı için hayatını kaybetti. Cizre Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada hastanede görevli 6 doktorun da hastaneden ayrıldığı ve hastanede uzman doktor bulunmadıpı ifade edildi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Polat’ın eşi Hüsnü Polat, hastanedeki doktorun kendisine, “Burada uzman kadın doktoru yok, eşini Şırnak merkeze götür” dediğini söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Polat, “Geride 3 çocuğum kaldı. Eşimin ağzından çıkan köpükleri bile tek başıma temizledim” dedi.

Polat olayı şöyle anlattı:

"Saat sabah 04.00 surlarından eşim beni uyandırarak nefes darlığı çektiğini söyledi. Bunun üzerine ben de ambulansı aradım. Eşimi Cizre Devlet Hastanesi aciline götürdük. Bizi burada 1 doktor karşıladı. Bizi karşılayan doktor bana, 'Burada uzman kadın doğum doktoru yok' dedi. Eşimin çığlıkları hastane koridorlarında yankılanıyordu. Daha sonra doktor, eşimi Şırnak merkeze götürmemi istedi. Ben de ambulans tayin etmelerini istedim. Bu isteğime karşılık olarak doktor, “Bizim ambulans sıkıntımız var” dedi. Daha sonra kendisi Şırnak merkezdeki ve Silopi’deki kadın doğum doktorlarını arayacağını ve telefonla bilgi alacağını söyledi.

“Doktorun nöbet saati bitti”

“Daha aradan zaman geçmeden bu doktorun nöbet saati bitti. Bunun yerine Yusuf doktor adında başka biri geldi” diyen Polat, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

Görevi devralan alan doktor, eşimden tahlil alacaklarını söyledi. Eşim nefes darlığı yaşadığı için oksijen vereceklerini söyledi. Ben de eşimi oksijen odasına götürmek için sedye getirdim. Ama tahlil almak için gittiğimizde eşim fenalaştı. Aradan birkaç dakika geçmeden eşimin nefes almadığımı fark ettim. Kendi ellerimle ağzını açtım. Eşimin ağzından çıkan köpüğü temizledim. Bunları ben tek başıma yaptım. Eşim hayatını kaybettikten sonra anne karnındaki çocuğumun yaşadığını söylediler. Ameliyata almak istediler. Ama daha sonra çocuğumu da eşimi de kaybettim. Geride 3 çocuğum kaldı. Biri 5 yaşında engelli ve şu an yatakta yatıyor. Diğer çocuğum 1 buçuk yaşında. 3’ncü çocuğum ise şu an ikinci sınıfa gidiyor.

Hastaneden açıklama

Peyruze Pulat'ın ölümü ile ilgili Cizre Devlet Hastanesi yönetiminden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Hastanemiz kadrosunda 1 ay önceye kadar 6 kadın doğum hekimi bulunurken; 1 doktorumuzun yasal doğum sonrası izninde olduğu, 3 doktorumuzun engeliyemiyeceğimiz bir durum olan istifalarını verip sözleşmelerini tek taraflı fesh ederek kamudaki memurluk görevinden ayrılışlarını yaptığı ve 1 doktorumuz da eş tayini yaparak kurumumuzdan ayrılışlarını yaptıkları görülmüştür.

Hastanemiz bünyesinde hizmet verecek 1 kadın doğum doktoru kalmıştır. Hastane yönetimi olarak Hastanemize kanunen tesis edilen kadronun (PDC) tamamlanması için, her atama döneminde eksik olan doktor ve diğer personel sayısı kadar personel atamasının yapılması resmi yazı ile istenmektedir. Hastanelere yapılacak olan tüm atamalar Bakanlıkça mezun olan kadrolar gözönünden tutularak merkezi atama ile yapılmaktadır. Şırnak genel sekreterliği tarafınca 10 günlük bayram tatilinde çalışacak olan personelin çalışma programları yapılması istenmiştir. Cizre Devlet Hastanesi olarak çalışma proğramımız yapılarak liste halinde Şırnak Genel Sekreterliğine iletilmiştir. Genel sekreterlik bilgisi dahilinde Cizre Devlet Hastanesi ve Silopi Devdet Hastanesi tüm branşlarda olduğu gibi tek olan kadın doğum doktorları ile ilgili proğramda yapılmıştır.

Yönetmelikler ile belirlenen çalışma esaslarında; tek olan branş doktorlarının içap-nöbet tutma zorunluklarının olmadığı belirtilmesine rağmen; ilk 5 günü silopi DH'de görev yapan kadın doğum doktoru tarafınca kadın doğum hastalarına bakılacağı ve ikinci 5 gününde ise Cizre Devlet Hastanesinde görev yapan doktor tarafınca hastalara bakılacağı planlanmıştır."

"Hem anne hem bebek kurtarılamamıştır"

Hastane açıklamasında, üzücü olayda vefat eden annenin gebelik takiplerinde doğumunun riskli olduğu ve 3'üncü basamak bir hastanede (Fakülte veya Eğitim araştırma hastanesinde) doğumun yapılması aileye belirtildiği ifade edilerek, şöyle devam edildi:

"Hasta, 112 ambulansı ile Cizre merkez Cudi Mahallesi'nden alınarak acilimize getirilirken hastanın yanındaki refakatçisi tarafınca hasta ile ilgili risklerin bilgisi acil nöbetçi doktorumuza iletilmesi üzerine doktorumuz hastanın sevki için 112 Komuta Merkezi ile irtibata geçmiştir. Hem Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum doktoru ve hastayı kabul eden Silopi Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum doktoru hastanın 3'üncü basamak bir merkeze sevk edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Hastaneye getirilişinden itibaren geçen 1 saatlik zaman dilimi içerisinde, gelirken de durumu kötü olan hastanın durumunun daha da kötüleşmesi üzerine hastaya hayata döndürme müdahalesi (CPR) yapılmıştır.

Müdahaladen olumlu cevap alınmaması üzerine bebeğe son şans verilip nadir yapılan bir müdahale ile genel cerrahi doktoru ve acil uzman doktoru tarafınca acilde sezeryan ameliyatı yapılarak bebek doğurtulmuştur. Bebeğe çocukdoktoru tarafınca canlandırma müdahalesi yapılmıştır. Maalesef tüm müdahalelere rağmen hem anne hem bebek kurtarılamamıştır. Üzücü olaydan dolayı tüm sağlık camiası üzüntü içerisindedir. Doktor atamaları ile ilgili girişimlerimiz daha hassasiyet ile devam edilecektir. Yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğumuz bu olayda vefat eden anneye Allah'tan rahmet , aileye başsağlığı ve sabrı niyaz dileyerek gerekli önlemlerin alınması için çaba içinde ve takipçisi olacağımızı belirtiriz."