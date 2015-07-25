Kürt siteleri ve sendika.org'a erişim engeli

Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bulunan PKK mevzilerine yönelik operasyonunun ardından sendika.org'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar internet sitesine girmeye çalıştığında “5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (sendika.org) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 25/07/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-195461 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır” yazısıyla karşılaştı.

Konuya ilişkin sendika.org tarafından yapılan açıklamada “. Bilgisayar ekranlarında görünen basitçe bazı muhalif haber sitelerine erişimin engellenmesi değildir; ekranda görünen demokrasiye erişimin engellenmesi çabasıdır, faşizmdir. Faşizmin saldırısı karşısında, geri adım atmayacak, faşizme karşı mücadelenin gereğini yapacağız. Mücadele sürdükçe Sendika.Org da varlığını sürdürecek, susmadı, susmayacak!” ifadeleri yer aldı.

Sendik.org’dan yapılan açıklama şöyle:

“Özgür basına yönelik sansür, iktidarda kalmak için savaş çıkarmayı, bombalar patlatmayı göze alan faşist bir iktidarın halkın haber alma hakkına saldırısıdır. Bilgisayar ekranlarında görünen basitçe bazı muhalif haber sitelerine erişimin engellenmesi değildir; ekranda görünen demokrasiye erişimin engellenmesi çabasıdır, faşizmdir. Faşizmin saldırısı karşısında, geri adım atmayacak, faşizme karşı mücadelenin gereğini yapacağız. Mücadele sürdükçe Sendika.Org da varlığını sürdürecek, susmadı, susmayacak!

AKP iktidarı Ortadoğu halklarının yaşamı pahasına beslediği cihatçı çeteler eliyle sosyalist gençleri katledip, Kandil’i bombalayarak savaşı çağırır, IŞİD’e operasyon bahanesi ile sosyalistlere ve Kürt özgürlük hareketine operasyon düzenlerken sansür atağı da gecikmedi.

Savaş suçlusu Tayyip Erdoğan ve gayrimeşru bir biçimde oturduğu Başbakanlık koltuğunda Ahmet Davutoğlu savaş emri verirken aynı zamanda özgür basını susturmak için harekete geçti. 25 Temmuz sabahında Sendika.Org’a erişim ANF, ANHA, DİHA, Rojnews, Yüksekova Haber, Özgür Gündem, BestaNûçe gibi muhalif internet siteleri ile birlikte engellendi.

Erişim engelini koyan TİB’in açıklamasında teknik ve hukuki gerekçelerden söz edilmektedir. Yaşanan şey ne teknik ne de hukuki bir gerekliliğin yerine getirilmesidir; bu apaçık faşizmin gereğidir.

Bu, iktidarda kalmak için savaş çıkarmayı, bombalar patlatmayı göze alan faşist bir iktidarın halkın haber alma hakkına saldırısıdır. Bilgisayar ekranlarında görünen basitçe bazı muhalif haber sitelerine erişimin engellenmesi değildir, ekranda görünen demokrasiye erişimin engellenmesi çabasıdır, faşizmdir. Yıkılmamak için titreyerek ve ancak saldırarak ayakta durabilen AKP’nin güneşi balçıkla sıvama çabasıdır. Ancak bu saldırganlık da onu kurtaramayacak!

Bu ülkede özgür basın geleneği nice baskı ve sansür dönemlerinden geçti, susmadı. Bugün de susmayacak.”

Sendika.Org susmayacak!

Sendika.Org, kapitalist dünya “işçi sınıfı öldü” çığlıkları arasında “tarihin sonu”nu ilan ederken, “merhaba proletarya” deyip neoliberal akıntıya karşı kürek çekerek yayın hayatına başladı.

14 yıl boyunca işçi sınıfının, ezilen halkların, yoksulların, kadınların, gençlerin, LGBTİ’lerin, kenti ve doğası için mücadele edenlerin, sokakta, okulda, fabrikada, kırda, kentlerde direnenlerin sesi, direnişlerinin bir parçası oldu.

Sendika.Org olarak AKP iktidarı boyunca susturulmaya çalışılan gazetecilerin, hapishanelere doldurulan Kürt siyasetçilerin, muhaliflerin, üniversitelilerin, sansürlenen özgür basının haberlerini sayfalarımıza taşıdık, dayanışmayı ve mücadeleyi yükselttik.

Haziran İsyanı’nda ülkenin dört bir yanından barikatlardan, kent meydanlarından, Gezi Parkı’ndan direniş haberlerini dakika dakika bildirirken penguen medyaya karşı direnişin adreslerinden biri olduk.

Tekel işçisi çadırları kurduğunda, Roboski bombalandığında, Reyhanlı’da bombalar patladığında, Gezi isyan ettiğinde, Soma’da katliam yaşandığında egemen medya sus pus olmuşken, 6-7 Ekim Kobane eylemlerinde kara propaganda iş başındayken Sendika.Org halkın haber alma hakkının savunucusu, halkın isyanının sesiydi.

AKP iktidarının cihatçı çetelerle ilişkilerini, Ortadoğu halklarının yaşamı pahasına çevirdiği dolapları ifşa ettik.

Kobane kuşatma altındayken sahadan dakika dakika geçtiğimiz haberlerle, Kobane’de halk yeniden inşa için kollarını sıvarken yanıbaşlarındaydık.

Tüm bunları, teknik altyapısından yazınsal üretimine kadar bütünüyle gönüllü emekle ve öz finansmana dayalı sıfıra yakın bir bütçeyle, profesöründen lisans öğrencisine, sendika uzmanından yalnızca “ekmeğinin derdinde” olan örgütsüz işçisine sayısız gönüllü yazar, gönüllü çevirmen, gönüllü muhabir ve kolektif editörlük ile, kaderimizi işçi sınıfı ve ezilen halkların kaderi ile ortaklaştırarak gerçekleştirdik. Tarafsızlık safsatasına prim vermedik, ezene karşı ezilenden, yalana karşı gerçekten yana taraf olduk.

AKP iktidarının Sendika.Org’u neden susturmak istediği tüm bu örneklerden bellidir. Aynı örnekler Sendika.Org’un neden susmayacağını da gösterir! AKP’nin sansür sopasını gördük diye Kürt halk direnişlerinin haberini yapmakta elimizi korkak alıştırmayacağız. İşçinin, yoksulun, kadının, LGBTİ’nin, gençliğin, tüm ezilenlerin habercisi olmaya devam edeceğimiz gibi… Özgür basının tüm özneleri ile dayanışma içinde olacağız. Faşizmin saldırısı karşısında, geri adım atmayacak, faşizme karşı mücadelenin gereğini yapacağız. Mücadele sürdükçe Sendika.Org da varlığını sürdürecek, susmayacak!

Dostlarımıza ve düşmanlara duyurulur.

Dostlarımız Sendika.Org’a Sendika.tv adresinden ulaşabilir. Sosyal medyadatwitter.com/sendika_org ve www.facebook.com/www.sendika.org adreslerinden haberlerimizi takip edebilirsiniz.

Sendika.Org dışında birçok medya kuruluşuna da erişim engellendi. ANF, ANHA, DİHA, BestaNuçe, Yüksekova Haber, Rojnews, Özgür Gündem, Günlük Gazetesi ve Barzani’ye yakın Rudaw’ın da bulunduğu çok sayıda haber sitesine Türkiye’den ulaşım engellendi.