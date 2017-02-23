sendika.org’a 16’ncı kez erişim engeli!

Sendika.Org’a erişim 16. kez engellendi.

Sitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sendika.Org 'a 16. kez erişim engeli getirildi. #SendikaOrgSusmayacak” denildi. Yayının ‘http://sendika15.org’ adresi üzerinden sürdürüleceği belirtilen açıklamada “Kısa süre içinde yeni adresimiz aktifleşecek” denildi.

Erişim engellerine karşı sosyal medya kullanıcılarına tepki gösterme çağrısı da yapan Sendika.Org, “Dostlarımızı, okurlarımızı, bu ardı arkası gelmeyen erişim engeline tepkilerini #SendikaOrgSusmayacak etiketiyle paylaşmaya çağırıyoruz. Tek Adam'a #Hayır diyenlerin maruz kaldığı baskıları #Evet için yapılan usulsüzlükleri aktarmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkı için "Sansüre #Hayır" demeye, hakikati haykırmaya devam edeceğiz!” açıklamasında bulundu.

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