Sendika.Org 10 yaşında

T24- Sol hareketin sıfıra yakın bütçeli sitesi Sendika.org, 10. yaşına girdi. Günlük ortalama 15 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği site, onuncu yılını 16 Nisan Cumartesi günü geniş katılımla kutlayacak.









Sendika. Org, başlangıçtan itibaren geçen zamanı "Bugün hala yarı amatör bir ruhla, özgücümüzün, akçesiz üretimin ve gönüllü emeğin paha biçilmezliğine inancımızla, her zaman daha fazlasını ve daha iyisini yapmamız gerektiğinin bilinciyle yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle değerlendiriyor.

Kurulduğu günden bu yana Sendika. Org, emek hareketinin, solun ve toplumsal muhalefetin geniş kesimlerini içeren, düşünsel üretim adına harekete geçiren ve besleyen bir site olmayı başardı. Teknik altyapısından yazınsal üretimine kadar bütünüyle gönüllü emekle ve öz finansmana dayalı sıfıra yakın bir bütçeyle var olan site, emek hareketi ve sol içinde anonim bir karakter kazandı. Günlük ortalama 15 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği ve 55 bin sayfanın görüntülendiği bir başvuru kaynağına dönüşerek gerek basın dünyası gerek akademi açısından bir referans kaynak olarak kabul edildi.





Mısırlı blogger Ayman Abdel Moati geliyor





Sendika.Org yayın hayatına başlayışının 10. yıldönümünde, geçen yılların birikimini anımsamak ve yeni döneme merhaba demek için 16 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00'de İstanbul’da düzenlenecek olan yıldönümü etkinliğine herkesi davet ediyor.

Mısırlı blogger Ayman Abdel Moati’nin “Mısır isyanı, emek ve sosyal medya” üzerine bir konuşma yapmak üzere katılacağı 10. yıl etkinliğinde 10 yılın seçkilerinden oluşan “Sendika.Org Yazıları”, “Sendika.Org Çevirileri” ve “Sendika.Org Söyleşileri” kitaplarının ve sitenin yeni tasarımının tanıtımı yapılacak.

Etkinlik programı şöyle:



Sunum



• 10 yılın öyküsü

• 10 yılın seçkisi & Sendika.Org Kitaplığı

• Sendika.Org’un yeni tasarımı

Söyleşi



Ayman Abdel Moati: “Mısır isyanı, emek ve sosyal medya”

Sergi

"Emek, iletişim, sanat"

(İşçi Filmleri Festivalleri için hazırlanmış fotoğraf sergileri, afiş ve grafikler)

Kokteyl



Yer: İstanbul Tabip Odası



