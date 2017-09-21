Sendikalı oldukları için işten çıkarılmışlardı: DHL Express işçileri 67 gündür eylemde

Türk-İş’e bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’na (TÜMTİS) üye oldukları ve sendikal faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle işten çıkarılan DHL Express işçileri, 67 gündür Genel Müdürlük binası önünde eylem yaptığı belirtildi. İşçilere ikram ettiği çaylarla destek olan çaycı Mehmet Poyraz ise “Çaylar bizden direniş sizden” dediği belirtildi.

DHL Express Atatürk Havaalanı Şubesi’nde çalışan 2 işçi, TÜMTİS’e üye oldukları için “bölüm kapatma” gerekçesiyle 9 Haziran Cuma günü işten çıkarılması sonrasında İşçiler bu durumu protesto etmek için 12 Haziran’da DHL Expres’in Güneşli’de bulunan Genel Müdürlük binası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından aralıklar ile 7 işçi daha işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan toplam 9 işçi, işlerine geri dönme talebiyle 17 Temmuz’da DHL Expres’in Genel Müdürlük binası önünde direnişe başladı.

“Mücadele ile işe döneceğiz”

İşçiler 67 gündür DHL Expres binasının önünde kurdukları eylem çadırına gelip akşam mesai saatinin bitimine kadar burada kaldığı belirtildi.

Direnen işçiler bir yandan çalışan arkadaşları ile dostluklarını devam ettiriyor bir yandan da sendikasız işçileri de sendikalı yapmak için çaba harcadığı belirtildi.

Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını vurgulayan işçiler, DHL Exprese sendikalı olarak geri döneceklerini bildiklerini bunun da mücadele ile olabileceğini belirtti.

“Çaylar bizden direniş sizden”

Mezopotamya Ajansı’na konuşan İşçilerin en büyük destekçilerinden biri de eylem yaptıkları kaldırımın karşısındaki Köşem Büfe’nin sahibi Mehmet Poyraz, işçilere destek olmak için sabahın ilk çayını onlara ikram edip “Çaylar bizden direniş sizden” dediği belirtildi.

İşçilerin çoğunu tanıdığını ve arkadaş olduğunu ifade eden Poyraz, sendikalı oldukları için işten çıkarılmalarının doğru olmadığını vurguladı.

“Her geçen gün zafere olan inancımız artıyor”

Eyleme başladıkları gün ne olacağını bilemediklerini belirten işçilerden Ulaş Kurt, “14 yıldır kurdukları ilişkilerin ve dayanışmanın çoğaldığını” belirterek, “Burada sendika var ve herkes bir birine güç veriyor. Gerek hava şartları, psikolojik etkenler, kimi zaman motivasyonumuzu düşürse de biz birlikte olduğumuz için bir birimize güç veriyoruz. Her geçen gün zafere olan inancımız artıyor ve sonuna kadar da böyle sürecek” dedi.

“Bu her işçinin davası”

İşçilerden Berk Kalyoncu ise çalışmakta olan işçilerin kendilerine olan desteği artıkça zafere bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.

Kalyoncu “her gün birçok işçinin kendilerini ziyaret ettiğini” belirterek “Bu dava sadece bizim davamız değil çalışan her işçinin davasıdır. Çünkü biz sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık. Sendikalı olduğumuz zaman hem iş güvencesi alacağız hem de daha rahat koşullarda çalışacağız. İşçilerin desteklerini sürdürmelerini ve desteklerini artırmalarını talep ediyoruz” dedi.