'Sendikalı olduğu için kovulan işçiler için ne yaptınız?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Denizli’de Zorlu Tekstil Fabrikasında çalışan 36 işçinin, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikasına (TEKSİF) üye olduktan sonra, iş azlığı bahane edilerek işten çıkarılmalarını Meclis gündemine taşıdı. Tüzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e “Sendikalı olarak işe iade edilmeleri konusunda Bakanlık olarak bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz” dedi. Tüzel’in soru önergesinde dile getirdiği sorular ve gerekçe şöyle:

“Sürekli mobinge maruz kaldıklarını belirten işçiler, iş makinalarının bozulmasından dahi kendilerinin sorumlu tutuldukları, soğuk-sıcak, gece-gündüz demeden günde 12-16 saat çalıştırıldıklarını ifade ediyorlar. İşçilerden birinin sözleri, Zorlu Tekstil'de, işçi haklarının ihlal edildiğini göstermektedir; 'Asgari ücrete çalıştığımız Zorlu Tekstil’de yemek saatlerinde 10 dakikada yemek yemeye zorlanıyoruz. Tuvaleti bile rahatlıkla kullanamıyoruz. Makineler bozulduğunda zorunlu mesaiye bıraktırılıyor, hasta dahi olsak daha fazla çalıştırılıyoruz.'

İşçiler, tüm bu kölece çalışma koşullarının ortadan kaldırılması, insanca çalışma ve insanca yaşama koşulları için sendikada örgütlendiklerini ifade etmektedirler.

İŞKUR Denizli İl Müdürü Vekili Zafer Alıcı’nın “Tekstil işçisine iş beğendiremiyoruz. Bangladeş ve Pakistan’dan işçi getirmeliyiz’” gibi ifadeler kullanarak işverenin yanında yer alan bir tutum sergilediğini belirten işçiler, Bakanlığın iş yerindeki çalışma ortamını denetlemesini, işverenin sendika hakkına saygı duymasını ve sendikalı olarak işe iade edilmelerini istemektedir.

Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işçileri işten atan Denizli Zorlu Tekstil işvereni hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır?

Zorlu Tekstil Fabrikasında çalışan ve sendikaya üye olduktan sonra kaç işçinin işine son verilmiştir?

Denizli’de faaliyet gösteren Zorlu Tekstil fabrikasındaki çalışma koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimleri Bakanlığınızca yapılmış mıdır? En son denetim ne zaman yapılmıştır?

İŞKUR’un tutumu ile ilgili bakanlığınıza intikal eden bir şikayet var mıdır?

50 binin üzerinde tekstil işçisi bulunan Denizli’de sendikalı işçi çalıştıran fabrika sayısı kaçtır? Toplu sözleşme yapan fabrika var mıdır?

Her gün, hakları gasp edilen, sendikalaştıkları için işten atılan işçi haberleri yazılı ve görsel basında yer almaktadır, işverenlerin bu hukuksuzluk ve pervasızlığı karşısında ne gibi önlem almayı düşünüyorsunuz? Bu doğrultuda Bakanlık olarak işverenlere ne gibi yaptırım uygulayacaksınız?

Zorlu Tekstil fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin, sendikalı olarak işe iade edilmeleri konusunda Bakanlık olarak bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

