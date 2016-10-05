Sendikalı öğretmen gözaltında, 18 aylık bebeği emzirilmek için günlerdir emniyete götürülüyor!

Diyarbakır’da 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla gözaltına alınan 17 öğretmenden Fatma Gülçiçek Arı'nın 18 aylık bebeği Şerman 5 gündür anne sütü için emniyete götürülüp getiriliyor. Fatma Gülçiçek Arı'nın eşi Abdullah Arı, "Şerman'ın anne sütüyle beslenme zorunluluğu olduğu belirtilen raporları savcılığa vermemize rağmen olumlu bir yanıt alamadık. Gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle günde iki kez emniyete götürüyorum" dedi.

Diyarbakır’da sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek 1 Ekim'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan, aralarında şair ve yazar Rênas Jiyan ile eğitimci ve yazar Murat Özyaşar'ın da aralarında bulunduğu 17 öğretmen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. OHAL kapsamında çıkarılan 23 Temmuz tarihli ve 29779 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca öğretmenlikten açığa alınan öğretmenler 3 gün daha avukatlarıyla görüştürülmeyecek. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu belirtilirken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

2012'de ana dilde eğitim ve öğretmenlerin özlük hakları için yapılan eyleme 'PKK ve KCK'nin talimatıyla' katıldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Eğitim Sen üyesi Fatma Gülçiçek Arı'nın 18 aylık bebeği Şerman, gün içerisinde annesinin emzirmesi için babası tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

T24'e konuşan Fatma Gülçiçek Arı'nın eşi Abdullah Arı, "Şerman'ın anne sütüyle beslenme zorunluluğu olduğu belirtilen raporları savcılığa vermemize rağmen olumlu bir yanıt alamadık. Gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle günde iki kez emniyete götürüyorum. Baskın sırasında yaşadıkları dolayısıyla çok stres altında ve çok huzursuz. Bu durum sağlığını çok etkiliyor. Davranışları değişti" dedi.

Ablası da tutuklanmıştı

Arı'nın ablası Adile Gülçicek Ekici de aynı soruşturma kapsamında 30 Eylül'de tutuklanmıştı. Fatma Gülçiçek'in tutuklanan ablasının 4 yaşındaki çocuğu Agit'e de baktığı öğrenildi. 18 aylık Şerman bebek ve 4 yaşındaki Agit'e şimdi yakınları bakıyor.

1 ayda 11 öğretmen tutuklandı

Diyarbakır’da son 1 ayda 162 öğretmen gözaltına alınırken, bunlardan 11'i tutuklandı.

Roza bebek de emniyete götürülmüştü

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince 25 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Eğitim-Sen Üyesi 30 yaşındaki Gülizar Doğan, ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla gözaltına alınmış, 57 günlük kızı Roza, emzirilmek için günde 3 kez Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülmüştü. Doğan, 26 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.