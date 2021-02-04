Sendikalaşması engellenen işçiler, Yemek Sepeti'ne karşı boykot hazırlığında

Nakliyat-İş üyesi işçiler, Yemek Sepeti yöneticilerinin taşıma işkolundaki çalışanların yerlerinin ve işkollarının değiştirilmesini protesto etti. Bu değişim ile işçiler sendika üyeliğinden düştü. Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, bir boykot planı hazırladıklarını söyledi.

Şirketin genel merkezi önünde yapılan eylemde, Yemek Sepeti işvereninin yapmış olduğu usulsüz iş kolu değişikliği kınandı.

Eylemde, Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptığı açıklamada sendikanın 2 aydan beri yürüttüğü örgütlenme seferberliği ile Yemek Sepeti işletmesinde yasal çoğunluk aşamasına çok yakın olduğunu belirterek bakanlığa yetki başvurusuna hazır olduklarının altını çizdi.

Bu aşamada işverenin, hile, muvazaa ve resmi evrakta sahtecilik yaparak Bakanlık kayıtlarında taşıma işkolundaki işçilerin tamamına yakınına hukuksuz ve keyfi olarak iş yeri ve işkolu değişikliği yaptığını söyleyen Küçükosmanoğlu, bunun sonucu 2 bin civarında sendikasız üyesinin üyeliğinin düştüğünü belirtti.

Yemek sepeti işverenin yaptığı usulsüz ve haksız engellemeler karşısında gelecek günlerde diğer sendikaların ve halk örgütlerinin de destek vereceği bir boykot planı hazırladıklarını söyleyen Küçükosmanoğlu, mücadelenin Yemek Sepeti İşyerine sendika girene kadar ve Yemek Sepeti işçilerinin sendikalı olana kadar süreceğinin altını çizdi.