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Yaşam

Sendikalardan memurların maaşını 2 bin lira artıracak öneri

Sendikalar, üniversite mezunu memurların maaşını 2 bin lira birden artıracak bir öneri sundu. Sunulan öneriye göre, yapılacak sınavla kariyer uzmanlık hakkı verilecek memurların maaşları 4 bin 300 lira olacak

18 Nisan 2013 14:57

Takvim'in haberine göre, sendikaların üniversite mezunu memurlar için getirdiği öneri kabul görürse kariyer uzmanlığa atanacak çalışanların maaşları da artacak. Böylece kariyer uzmanlık için yapılacak özel sınavı kazanacak üniversite mezunu memurların maaşlarında ortalama 2 bin lira artış sağlanacak. Hükümetin hazırladığı taslak ile mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girilen kariyer mesleklere yardımcılık süresi 3 yıldan 2 yıla indiriliyor.


Yeni maaş 4 bin 300 lira olacak


Sendikalar ise bu düzenlemenin yasalaşması ile, kurumlarda çalışan, konusunda ehil olan memurların da KPSS sınavına girmeden ve yaş şartı aranmadan kariyer uzman kadrolarına atanması için kontenjan ayrılması konusunu gündeme getirdi. Sendikaların kurumda çalışanlara uzmanlık sınav hakkı verilmesi önerisinin yasalaşması ile, üniversite mezunu memur KPSS sınavına girmeden sınavla kariyer uzman kadrosuna atanabilecek. Halen üniversite mezunu memur bin 750, şef 2 bin 100, müdür ise 3 bin lira maaş alırken, işe yeni giren uzman yardımcısı 2 bin 900 lira, kariyer uzman 3 bin 750 lira maaş alıyor. Kıdemine ve derecesine göre bu maaş 4 bin 300 liraya çıkabiliyor.


KPSS'ye gerek kalmıyor


Kurumlarda çalışan; memurlara maaşlarında 2 bin lira artış olanağı geliyor. Sendikaların önerilerinin yasalaşması ile halen kurumda çalışan memurlar, KPSS sınavına ve yaş şartına tabi olmadan kurumlarınca açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde, kariyer uzman kadrolarına atandıklarında, maaşlarında ortalama 2 bin lira maaş artışı sağlanacak.

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