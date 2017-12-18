T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sendikalardan 'eğitimcilere saldırı' tepkisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Antalya şubeleri, İzmir ve Iğdır'da eğitimcilere yönelik saldırıları protesto etti

18 Aralık 2017 20:26

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Antalya şubeleri, İzmir ve Iğdır\'da eğitimcilere yönelik saldırıları protesto etti.
İzmir\'in Ödemiş ilçesinde lise müdürü Ayhan Kökmen\'in 2 öğrenci tarafından tüfekle öldürülmesi ve Iğdır\'da müdür yardımcısı Yücel Düzci\'nin bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanması, eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Antalya şubelerinin üyeleri, bir araya gelerek, ortak basın açıklaması yaptı. Attalos Heykeli\'nin önünde toplanan yaklaşık 50 üye, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, \'Eğitim çalışanlarına yapılan saldırıları kınıyoruz\' yazılı pankart açtı.
Ortak basın bildirisini okuyan eğitimci Önder Güneş, eğitim sisteminin sürekli değiştirilmesi nedeniyle sistemin bozulduğunu ve bu durumun öğrencilerin davranışlarına olumsuz yansıdığını savundu. Yetkililerin eğitimcilere yönelik şiddet olaylarında sessiz kaldığını öne süren Güneş, “Milli Eğitim Bakanlığı\'na hatırlatıyoruz. Eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak, sizin asli görevinizdir. Eğitim sendikaları olarak eğitim çalışanlarına karşı yapılan her türlü şiddet eylemi karşısında duracağımızı, tepkimizi demokratik yollarla ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz\" dedi.
Eğitimcilerden oluşan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanDHATÜRK EğitimSenEğitimİş AntalyaIğdırAyhan KökmenYücel DüzciTürk EğitimSenAttalos HeykeliOrtakGüneşYetkililerinEğitim BakanlığıEğitimEğitimcilerdenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24