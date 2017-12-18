Sendikalardan 'eğitimcilere saldırı' tepkisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Antalya şubeleri, İzmir ve Iğdır\'da eğitimcilere yönelik saldırıları protesto etti.

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde lise müdürü Ayhan Kökmen\'in 2 öğrenci tarafından tüfekle öldürülmesi ve Iğdır\'da müdür yardımcısı Yücel Düzci\'nin bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanması, eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Antalya şubelerinin üyeleri, bir araya gelerek, ortak basın açıklaması yaptı. Attalos Heykeli\'nin önünde toplanan yaklaşık 50 üye, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, \'Eğitim çalışanlarına yapılan saldırıları kınıyoruz\' yazılı pankart açtı.

Ortak basın bildirisini okuyan eğitimci Önder Güneş, eğitim sisteminin sürekli değiştirilmesi nedeniyle sistemin bozulduğunu ve bu durumun öğrencilerin davranışlarına olumsuz yansıdığını savundu. Yetkililerin eğitimcilere yönelik şiddet olaylarında sessiz kaldığını öne süren Güneş, “Milli Eğitim Bakanlığı\'na hatırlatıyoruz. Eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak, sizin asli görevinizdir. Eğitim sendikaları olarak eğitim çalışanlarına karşı yapılan her türlü şiddet eylemi karşısında duracağımızı, tepkimizi demokratik yollarla ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz\" dedi.

Eğitimcilerden oluşan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



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