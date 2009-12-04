Sendikalardan '5 dakika' protestosu!

T24 - Aralarında Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'in bulunduğu konfederasyonlar ile bazı meslek örgütlerinin genel başkanları ''protesto'' amacıyla SGK Genel Kurulu'na katılmadı.



Konfederasyon başkanlarınca, genel kurula katılmama gerekçesi olarak ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer'in İŞKUR'un Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma'' ve ''SGK Genel Kurulu'nda sosyal tarafların konuşmalarının 5 dakika ile sınırlandırılması'' gösterildi.



Bu arada Genel Kurul'da temsil edilen bazı konfederasyon ve meslek örgütlerinin genel başkanları da çeşitli gerekçelerle genel kurulda yer almadı.



Bakan Dinçer, genel kurulda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında Türkiye Kamu-Sen delegeleri salonu terk etti.



Genel Kurul salonunun dışında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Fahrettin Yokuş, Bakan Dinçer'in 10 Kasımda İstanbul'da düzenlenen bir panelde ''Türkiye'de memurların yüzde 36'sının vasıfsız olduğunu, yüzde 11'inin hiç bir iş üretmediğini, bu durumun domuz gribinden daha tehlikeli olduğunu'' söylediğini ifade etti.



Dinçer'in bu ifadelerini Türkiye Kamu-Sen olarak hazmedemediklerini dile getiren Yokuş, ''Bu nedenle bugün sessizce bakanı protesto edip salonu terk ettik. Eğer Türk memurunun yüzde 47'si vasıfsız ve işe yaramazsa sayın bakana söylüyorum, kendi aynaya bir baksın. Bakanlar Kurulu üyeleri aynaya bir baksın. Eğer memurun yüzde 47'sini vasıfsız ve işe yaramaz diye itham eden bir Çalışma Bakanı varsa ben de diyorum ki 'Türkiye'de 57. Hükümet döneminde bakanlık yapan bakanların yüzde 80'i vasıfsızdır. İşe yaramazdır. Bunlardan biri de Ömer Dinçer'dir'. Bütün kamuoyunun önünde bunu böyle söylüyorum. Türk memurundan özür dilenmediği sürece, Türk memurunu aşağılamaya devam ettikleri sürece, bu tepkilerimizi sürdüreceğiz''dedi.



'Ayrılış fark etmedim'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu'nda konuşması öncesinde bazı katılımcıların salonu terk etmesiyle ilgili, ''Ben ayrılış fark etmedim. Bugün cumaydı onun için olabilir mi acaba?'' dedi



Bakan Dinçer'in Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu'nda salona hitap etmek için kürsüye çıktığı sırada Türkiye Kamu-Sen üyesi delegeler salonu terk etti.



Dinçer, konuşmasının ardından Genel Kurula ara verilmesi sonrasında basın mensuplarının bu konudaki soruları üzerine, ''Ben ayrılış fark etmedim. Bugün cumaydı onun için olabilir mi acaba?'' yanıtını verdi.

