‘Sendikalar siyaset üstü olmalı’

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, "Sendikalar bir partinin arka bahçesi, yan kuruluşu, eklentisi değildir. Sendikalar siyaset üstü kurumlar olarak kalmalıdır" dedi.



Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, siyasi özlemi ve ideolojik bağlantı olanların sendikalarda değil, siyasi partilerde yer almasını istedi.



Sendikaların görev ve hedeflerinin mensuplarının hak ve çıkarlarını savunmak olması gerektiği belirten Avcı, üyelerinin mesleki, özlük ve ekonomik sorunlarını çözmek yönünde yasal ve demokratik sınırlar içerisinde mücadele etmelerinin şart olduğunu kaydetti. Avcı, "4688 sayılı kanuna tabi kamu sendikaları, siyaset dışı kurumlardır. Bugün BES bünyesinde, her türlü siyasi görüşe mensup üyelerimiz vardır. Zaten bu da BES'in zenginliğidir. Farklı görüşlerin, konu hak ve emek olduğu zaman birleştiğini görmek bizi son derece memnun ediyor" diye konuştu.



Birçok sendikanın belediye seçimleri öncesinde siyasi ve ideolojik sendika anlayışı içinde hareket ederek, bir kısım siyasi partilerin sözcüsü gibi davrandıklarını kaydeden Avcı, bu tür sendikalara yönelik şunları söyledi:



"Bunlar sendika müsveddesinden başka bir şey değildir. Bu yanaşmacı sendikaların bizim nazarımızda sendika adına hiçbir itibar ve değeri yoktur. Bu ideolojik yapıları sendika sayanlar, bu işbirlikci, emek sömürücüsü hımbıllara sendikacı diyenler, uluslararası sendikal hukuka göre suç işlemişlerdir. Bunlar ucuz işler, bunlar ayak işleridir. Bunlar sendikacılığı da ayağa düşürmüşlerdir. Bu sendikalar 'ayakçılık' dönemini aşarak 'Kıyakçılığa' başlamışlardır. Oysaki sendikalar siyaset üstü kurumlar olarak kalmalıdır."

