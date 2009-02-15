Sendikalar ‘Krizin bedelini ödemeyeceğiz’ dedi

Mitingde 'Ergenokon' gölgesi



Mitingde hangi mesajlar verildi? Mitingde hangi mesajlar verildi?

DİSK: Krizin bedelini emekçiler ödüyor

KESK: Kriz bahanesiyle kayıt dışı ekonomi teşvik ediliyor

TÜRK-İŞ, DİSK ile KESK öncülüğünde "Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz: İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadele, Emek ve Demokrasi Mitingi" düzenlendi. 100 binden fazla kişinin katıldığı mitingde kürsüye yakın bir yerde çıkan Ergenekon gerginliği, mitingin mesajlarına gölge düşürdü.Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, bugün 10 binlerce kişinin meydanda toplanarak, umudu tercih ettiklerini belirterek, "Kriz fırsatçılığı yapanlara, krizin emekçileri yüreğinden vurmasına sebep olanlara karşı birleşmeyi tercih ettik" dedi.Kumlu, işçilerin fabrikaların çalışmasını, kazandıklarıyla geçinebilmeyi, çocuklarını okutmayı ve memleket için çalışmak istediklerini, Türkiye'de üretilen her değerde işçilerin alın terinin olduğunu, Türkiye'nin AB kapısına gelmesinde de işçilerin çalışkanlığı ve demokrasi aşkının bulunduğunu söyledi.Kumlu, "Değerli kardeşlerim, 'Mühür kimdeyse Süleyman O'dur' diyorlar. 'Para kimdeyse güç ondadır' demek için daha fazla kar için çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartıyorlar" diye konuştu.Krizin yoksullaştırarak ve işsiz bırakarak aşılacak bir kriz olmadığını ifade eden Kumlu, "Dünya biliyor, görüyor önlemini alıyor. Sadece zenginler korunarak bu çark artık dönmüyor. Ey hükümet sen de gör. Sen de bil, artık al önlemini" şeklinde konuştu.Kumlu, Türkiye'yi sözde değil, alın teri ve emekle sevdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Sözüm kriz fırsatçılığı yapan işverenlere; krizi bahane ederek emekçilerin ekmeğiyle oynamayın. Bilin ki, ana babası işsiz çocukların vebali sizin üzerindedir. Hükümete sesleniyorum; bugün hükmediyor olabilirsiniz ama güç bizde. Güç, emeğiyle geçinen milyonlarca kadın ve erkekte. İşçilerin ekmeğini kaybetmesine yol açan politikaları terk edin."Kumlu, hükümeti emeğiyle geçinenleri sefaletle baş başa bırakmamaya çağırarak, işsizlik ve sefaletin yok edilmesinin yolunun, sosyal adaletin sağlanmasından geçtiğini belirtti.Bugün işçilerin, memurların, emekçilerin, kazanılmış haklarını kaybetmemek, işsizliğe ve yoksulluğa hayır demek, "Krizin bedelini ödemeyeceğiz" demek için bu meydanı doldurduklarını anlatan Kumlu, hükümete düşen görevin artık hiç vakit kaybetmeden talepleri dikkate almak olduğunu söyledi.DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de krizin bedelinin emekçilere ödetilmek istendiğini ifade ederek, işten çıkarma, iş yeri kapatma, ücretsiz toplu izin verme gibi yollara başvurulduğunu savundu.Türkiye'nin artık yangın yerine dönüştüğünü, evde tencerelerin kaynamadığını, babaların eve ekmek götüremediğini kaydeden Çelebi, "Kulağı olup da duymayanlar, gözü olup da görmeyenler buradaki 10 binlerin sesini işitmiyor, bizleri görmüyor" dedi."Hükümetin insanları, sadaka toplumuna biat etmeye yönelten bir siyaset yürüttüğünü" öne süren Çelebi, suyu olmayan yerlere çamaşır makinesi, elektriği olmayan yere de buzdolabı götürdüğünü savundu.Çelebi, "İşten atılmalara, işsizliğe ve yoksulluğa 'hayır' diyoruz. Kriz bahane edilerek, ücretler düşürülmesin diyoruz. Demokrasi istiyoruz, barış istiyoruz" şeklinde konuştu.KESK Genel Başkanı Sami Evren de hükümetin kriz karşısında uyguladığı politikaları eleştirerek, kriz bahane edilerek, kayıt dışı ekonominin teşvik edildiğini savundu.Evren, kıdem tazminatlarını ödemememin yollarının arandığını, toplu sözleşmelerin sıfır zamla kapatmak istendiğini ileri sürerek, krizin patronların kasasına para aktararak aşılamayacağını, çözümün herkesten ekonomik gücü ve gelirine göre vergi almak olduğunu dile getirdi.Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Evren, krizde temel önceliğin emekçi ve yoksul kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi olduğunu belirterek, "Emeğimizi yok saydınız. İşimizle, aşımızla oynadınız. Toplu sözleşme ve grev hakkımızı gasp etmeye devam ediyorsunuz. Bizi korkak sanmayın, cesaretimizi görün diye buradayız" diye konuştu.Miting, konuşmaların tamamlanmasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Kumlu, DİSK Genel Başkanı Çelebi ve KESK Genel Başkanı Evren'in el ele katılanları selamlamasıyla sona erdi.TÜRK-İŞ, DİSK ile KESK öncülüğünde düzenlenen "Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz: İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadele, Emek ve Demokrasi Mitingi"nde konuşmalar, yaklaşık bir saat sürdü.Miting için sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılan yollar, mitingin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.