Sendikalar ile şirketler kriz pazarlığına oturdu

Küresel krizin etkisiyle darboğazdan geçen iş dünyası ile sendikalar arasında toplantı trafiği arttı. Toplusözleşme zamanı yaklaştığı için artan toplantılara şirketleri tehdit eden küresel kriz damgasını vuruyor.



Toplu iş sözleşmeleri öncesinde firmalardan aşırı talepler geldiğini belirten Birleşik Metal Sendikaları Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Geçmiş üretimler ile bugünkü üretimleri karşılaştırıyoruz. Krizden etkilendiğine inandığımız firmalarla birlikte çözüm yolları arıyoruz. Yıllık izinler kullanılıyor, kısmen ücretsiz izinler teklif ediliyor. Krizi beraber atlatmanın yollarını arıyoruz" dedi.



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Rıdvan Budak da "Küresel krizin etkisiyle şirketlerin bayram ve tatil günlerinde yüzde 100 olan mesaileri yüzde 50'ye düşürmek, vardiya sayısı azaltmak gibi farklı talepleri olmaya başladı. Pazarlık uzun sürecek" diye konuştu.



Metal sektöründe 5 bin kişi işsiz kaldı



Küresel krizin etkisiyle işten çıkarmaların yoğunlaştığını belirten Serdaroğlu, İçdaş, Ford, Renault, Bosch gibi firmaların eleman azaltma yoluna gittiğini söyledi. Ekonominin amiral gemisi olarak gördükleri metal sektöründe 5 bin kişinin işsiz kaldığına dikkat çeken Serdaroğlu, işten çıkarmaların inşaat, yan sanayi gibi sektörlerde de büyüyeceğini kaydetti. "Bu dönemi emekliler, askere gidecek insanlar veya yeni giren işçilerin çıkışlarıyla birlikte atlatmaya çalışıyoruz" diyen Serdaroğlu, samimiyetine ve gerçekten zor durumda olduğuna inandıkları firmalarla çözüm yolları aradıklarını açıkladı. Ancak krizi bahane eden firmaların da olduğuna vurgu yapan Serdaroğlu, şöyle devam etti: "Fırsattan istifade işten çıkarmalar yapılabiliyor. Var olan hakları da geri götüren bir teklif sunuluyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Yolun sonunda grev görünüyor."



Hükümetin krize karşı acil önlem alması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, "Sorun fevri çözümlerle çok boyutlu olarak çözülemez. 'İşsizlik olacağına çalışma saatleri düşürülsün' diyoruz. Bu anlamda hükümet mutlaka kriz sürecinde işten çıkartmaları durdurmalı. İşverenleri rahatlatan politikaları gündeme sokmalı" dedi.



Pazarlıklar uzun sürer



Altmıştan fazla ülkede faaliyet gösteren İngiliz tekstil firması Coats Türkiye ile görüşmeye giderken yakaladığımız Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Rıdvan Budak da "Görüşme talebi kendilerinden geldi. Bayram ve tatil günlerinde yüzde 100 olan mesaileri yüzde 50'ye düşürmek, vardiya sayısı azaltmak, toplusözleşmedeki zamların ertelenmesi gibi birçok şey talep etmelerini bekliyoruz. Pazarlık uzun sürecek" diye konuştu. Türkiye'yi etkisini altına alan küresel krizin bahane edilerek bu isteklerin giderek arttığını da dile getiren Budak, "Türkiye'yi cendere altına alan ve işsizliğe sebep olan krizin bir an önce sıkı hükümet politikalarıyla kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de toplusözleşmelerde haklarından geri adım atmayacaklarını söyledi. Çelebi şöyle devam etti: "Bu kriz tamamen uygulanan ekonomik politikaların yarattığı bir krizdir. Krizin ağır sonuçları olacak. 2001 krizinin en büyük bedelini çalışanlar ödedi. Şu anda Meclis'te grup toplusözleşmeleri yapılıyor. Krizler esnasında yapılan toplusözleşmelerde revizeler yapıldı ancak koşullar iyileşince ne yazık ki bu bize yansımadı. Şimdi de küçülmenin bedelini biz ödemek istemiyoruz."

