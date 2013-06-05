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Sendikalar Gezi Parkı direnişine destek için iş bırakıyor

İstanbul'da DİSK ve KESK üyeleri saat 12.00'de iş bırakacak ve Harbiye'den Taksim'e yürüyecek

05 Haziran 2013 13:46

KESK'in Gezi Parkı protestolarına destek için başlattığı grev bugün ikinci gününde. Greve, DİSK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği de destek veriyor.
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) aldığı grev kararına, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da destek verdi.

DİSK'ten yapılan açıklamada, ''Direniş şartlarının hayata geçirilmesi için açık destek kararı aldık'' denildi.

İstanbul'da DİSK ve KESK üyeleri saat 12.00'de iş bırakacak ve Harbiye'den Taksim'e yürüyecek.

İzmir'de de greve katılanlar, saat 12.30'da Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. Belediye otobüsü şoförleri saat 12.30'a kadar sefere çıkmayacak.

Ankara'da ise greve destek verenler Kolej Meydanı'ndan toplanıp, Kızılay Meydanı'na yürüyecek.

Öğle saatlerinde ise miting düzenlenecek. Greve DİSK'in yanı sıra, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) de destek veriyor.

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