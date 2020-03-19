Sendikalar Bakan Selçuk'la görüştü: İşçiler için Koronavirüs'e karşı önlemler bir an önce alınsın

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediyelerdeki risk grubunda bulunan kadrolu işçilere izin verilirken, şirketlerde çalışan işçiler bu haktan mahrum bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşen Türk-İş, Hak-İş ile DİSK genel başkanları, Koronavirüs'e karşı ekonomik ve sağlık önlemlerinin bir an önce alınmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre konfederasyonlar bir süredir hükûmet ile görüşme taleplerini dile getiriyorlardı. Davet, bakandan geldi. Görüşmede her konfederasyon kendi taleplerini iletti. Buna göre, işçi konfederasyonları hükûmetten Koronavirüs'e karşı ekonomik ve sağlık önlemlerinin bir an önce alınmasını istedi.

Taleplerden biri de, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, iş sağlığı kurullarının toplanması idi. Ortak talep olarak da işçilerin hasta olmasının engellenmesi istemi dile getirildi. İşçilerin dinlenme, yemekhane ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması istendi. Kamuda risk grubundaki çalışanlara verilen idari iznin aynısının özel sektördeki işçilere de verilmesi talep edildi. Avrupa’da fabrikaların kapandığına işaret edilerek, Türkiye’de de bu tür gelişmelere karşı önlemlerin alınması dile getirildi. İşten çıkarmaların yasaklanması, işçilerin işsizlik fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, faturalar ile kredi borçlarının ertelenmesi, işçilerin gelir kaybına uğramasının önlenmesi talepleri ifade edildi. Zora giren fabrikalarda işten çıkarmaların önüne geçebilmek için kısa çalışma ödeneğinin devreye alınmasının önemine dikkat çekildi. Emeklilere bin lira destek verilmesi istendi.

DİSK, toplantıya çağrılmadı

DİSK Yönetim Kurulu, dün Çankaya Köşkü’nde düzenlenen “Koronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”na davet edilmemelerine tepki gösterdi.

DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, işçi sendikaları konfederasyonları içinde sadece DİSK’in bu konuda kapsamlı çalışmalar yaptığını, öneriler geliştirdiğini ve hükümeti sosyal diyalog mekanizmalarını işletmeye çağırdığını belirterek “Ancak toplantıya davet edilmeyen tek işçi sendikaları konfederasyonu da DİSK olmuştur” dedi. Çerkez-oğlu, şöyle devam etti: “DİSK’in önerileri işverenlerin, hükümetin hoşuna gitmemiş olabilir. Devleti yönetenler ve işverenler DİSK’in bağımsız çizgisinden rahatsız da olabilir. Ancak toplum sağlığını ilgilendiren böylesi ciddi bir konuda bile müzakereden kaçmak kabul edilebilir bir tutum değildir.”