Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'de

T24

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB genel başkan ve yöneticilerinin dün Türk-İş genel merkezinde bir araya geldiği hatırlatıldı.Toplantıda, 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü'nün 2011 yılı kutlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.Toplantıda alınan kararlara da ver verilen açıklamada, katılımcı kuruluşların, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içinde oldukları ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:''Kuruluşlarımız, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, sendikal hak ihlallerine, düşünce özgürlüğüne yönelik girişimlere, ekolojik çevrenin katledilmesi ile emekçilerin uğradığı tüm haksızlıklara karşı, emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs'ta alanlarda olma kararı almıştır.Kuruluşlarımız, bu anlayışla, 2011 yılında 1 Mayıs'ı İstanbul Taksim Meydanı başta olmak üzere ortak davranılabilecek diğer illerde de birlikte kutlama kararı almıştır.''Açıklamada, kutlama çalışmalarının kuruluş temsilcilerinden oluşan bir ''Kutlama Komitesi'' tarafından yapılacağı ve bu komitenin 1 Mayıs'ın uluslararası geleneklere uygun bir şekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her türlü ayrıntıyı belirleyeceği ve ilgili kararları alacağı belirtildi.