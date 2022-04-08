Sendikalar 1 Mayıs İşçi Bayramı programını açıkladı; "işçilerin bu günü Taksim'de coşkuyla kutlama hakkı vardır"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs İşçi Bayramı programını açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek Taksim’deki 1 Mayıs yasağının kabul edilemez olduğunu söylediklerini belirtti. Çerkezoğlu, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bugünü kendi belirledikleri kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır” dedi.

Tüm dünyada emekçilerin coşkuyla kutladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken her yıl kutlama alanlarına ilişkin getirilen yasaklar nedeniyle zaman zaman gerilimlerin tırmandığı Türkiye'de işçi ve meslek örgütleri kutlama programlarını belirlemeye başladı. DİSK, KESK, TTB, TDB ve TMMOB temsilcileri de bugün İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında kutlama programına ilişkin açıklama yaptı. Beşiktaş'ta bulunan DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, örgütler ve sendikalar adına ortak açıklamayı Arzu Çerkezoğlu yaptı. İstanbul’da 1 Mayıs kutlama alanının Taksim Meydanı olduğuna vurgu yapan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Hayatta kalmak her gün zorlaşıyor”

"Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen, toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları, sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor.

“Halk işe, demokrasiye, adalete aç”

Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı, ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber etti, etmeye devam ediyor. Halk, işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen, yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor; adaletsizliği büyütüyor. Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü örtülemeyen hakikate dair çığlıklar, baskı, şiddet, sansür, zorla bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes, bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor.

“Bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür”

Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları bile ortadan kaldırılıyor. Demokratik hak olarak elde kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor. Bu düzen, mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak yönetmek gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Sürekli olarak iç ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan aşağıya kışkırtılan şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik ve savaş politikaları, bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit ediyor. Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu akıl dışı düzen, Türkiye’nin sırtında bir yüktür.

“İşçilerin bugünü Taksim 1 Mayıs alanında kutlama hakkı vardır”

Öte yandan, 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına ‘artık yeter’ diyoruz. Gün, şikâyet etme günü değildir. Bizim, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü, ülkenin dört bir yanında gücümüzü ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız bir gün olacaktır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bugünü kendi belirledikleri kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır.

“Herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz”

Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın 2013 yılından beri keyfi biçimde gasp edilmesini, Taksim 1 Mayıs alanının yasaklanmasını kabul etmediğimizi ve Taksim 1 Mayıs Meydanı yasağı başta olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için mücadele kararlılığımızı buradan bir kere daha ifade etmek isteriz. Biz, aşağıda imzası bulunan emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken birlikte değiştirme irademizi iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olacağımızı ilan ediyor; emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz.”

“İstanbul programımızı önümüzdeki hafta açıklayacağız”

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çerkezoğlu, İzmir’de Gündoğdu Meydanı ile Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda kutlamalar için başvuruların yapıldığını söyledi.

İstanbul’da ise Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarının hâlâ yasak olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, heyet olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bu yasağının kabul edilemez olduğunu belirttiklerini dile getirdi. Çerkezoğlu, “İstanbul’daki kutlamamız için meydan konusundaki programımızı önümüzdeki hafta içerisinde paylaşacağız” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çağrı

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Çerkezoğlu, yeni asgari ücretin vatandaşın eline geçmeden uçup gittiğini belirterek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal toplanarak asgari ücret yeniden belirlenmelidir” çağrısı yaptı.