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Sendikacılardan 'öğretmenler odasında güvenlik kamerası' iddiası

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu müdürünün, öğretmenler odasına güvenlik kamerası koydurarak öğretmenlere mobbing uyguladığı iddia edildi

05 Nisan 2018 21:55

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu müdürünün, öğretmenler odasına güvenlik kamerası koydurarak öğretmenlere mobbing uyguladığı iddia edildi. Türk Eğitim Sen\'e bağlı bir grup sendika üyesi, okulun önünde basın açıklaması yaparak müdürü protesto etti.
Merkez Yıldırım ilçesinde, Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu müdürünün öğretmenler odasına güvenlik kamerası koydurduğu iddia edildi. Öğretmenlerin uygulamadan rahatsız olduklarını ve bir an önce bu durumdan kurtulmak istediklerini belirten Türk Eğitim Sen Bursa Şubesi üyesi bir grup, basın açıklaması yaptı. Sendika Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, güvenlik kamerasının öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından okul giriş ve çıkışı ile koridorlara konulması gerektiğini, öğretmenlerin dinlenme odası olarak kullandığı alanın sürekli sesli kayıt yapabilen güvenlik kameralarıyla izlenmesinin öğretmenleri rahatsız ettiğini belirtti. Türkoğlu, \"Bursa\'da ve ülke genelinde örneğine rastlanmayacak şekilde okul müdürü öğretmenler odasına kamera koymakta ve öğretmenlerin özel hayatına müdahale etmektedir. Öğretmenler odası özel bir dinlenme alanıdır ve yalnızca öğretmenlere mahsustur. Buranın kamera ile gözetleniyor olması bir nevi öğretmenler odasının, \'Biri bizi gözetliyor evi\'ne dönüştürülmesidir\" dedi.
Basın açıklamasının ardından Türkoğlu ve beraberindeki sendika üyeleri okulun kapısına, \'Bu okulda mobbing uygulanıyor\' ve \'Öğretmenler odası mı, BBG evi mi\' yazılı pankart astı.

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