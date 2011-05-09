-SENDİKACILARDAN KILIÇDAROĞLU'NA DOSYA MUĞLA (A.A) - 09.05.2011 - Muğla'nın Yatağan ilçesinde işçi bareti giyerek halkı selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bölgedeki termik santrallardaki özelleştirme çalışmaları ve işçilerin sorunlarıyla ilgi dosya sunuldu. Kılıçdaroğlu, Muğla'da yapacağı miting öncesinde Bodrum ve Milas'ın ardından Yatağan ilçesini de ziyaret ederek vatandaşları selamladı. Yatağan ilçesinde partililerinin sevgi gösterisi ve sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ilçe garajında toplanan vatandaşlara, seçim otobüsünden hitap etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yatağan ilçesi, gelişmek, büyümek, üretmek, ürettiğini hakça bölüşmek için kolay olan bir ilçemiz. Uzun yıllardır sendikacı arkadaşlarımıza destek veriyoruz, emeğe destek veriyoruz. Bu desteği de sonuna kadar sürdüreceğiz. '' dedi. Yatağan'da ve bölgedeki termik santrallarda çalışan işçileri temsilen sendikacılarla konuşan ve işçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, işçi bareti giyerek halkı selamladı. Sendikacılar, Kılıçdaroğlu'na bölgedeki termik santrallardaki özelleştirme çalışmaları ve işçilerin sorunlarıyla ilgi dosya sundu. Muğla'da partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere seçim otobüsü ile Yatağan'dan ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla-Yatağan karayolunun Bayır beldesinde mola verdi ve bir benzin istasyonunu ziyaret etti. Benzin istasyonun çalışanları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen ayranı içti ve üç yaşındaki Kardelen Bozkurt'u bir süre sevdi.