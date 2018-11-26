Sendikacı ve HDP'lilere operasyon; çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul ve Bursa’da bu sabah saatlerinde çok sayıda siyasetçi ve sendikacı gözaltına alındı . Gözaltına alınanlar arasında SES Eş Başkanı Gönül Erden ve HDP eski milletvekili Mülkiye Birtane de bulunuyor.

Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul ve Bursa’da çok sayıda sendikacı ve siyasetçinin evine, polis tarafından baskın düzenlendi.

Ankara'da KESK yöneticileri gözaltın alındı

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara’da yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN), Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetici ve üyeleri yer aldı.

Gözaltına alınan kişilerden isimlerine ulaşılan bazıları şunlar: SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan Taş, TÜM BEL-SEN Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜM BEL-SEN Merkez Yürütme Kurulu üyesi Adem Kaya, TÜM BEL-SEN Denetleme Kurulu Başkanı Yusuf Güler, HDP eski il yöneticisi Bahadır Demircan, HDP Yenimahalle eski İlçe Eş Başkanı Mahabat Akın, HDP Çankaya eski ilçe yöneticisi Davut Çalışır, Haydar Üstündağ, Zeki Işıl, Lezgin Kutup, Aydın Keleş ve Avukat Emrah Öner.

Diyarbakır'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı

Diyarbakır’da ise, HDP Kars eski Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Üyesi Mülkiye Birtane, evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındı.

Birtane’nin merkez Yenişehir ilçesindeki adresine giden polisler evde arama yaptı. Ardından gözaltına alınan Birtane, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İzmir'de 20'yi aşkın gözaltına alındı

İzmir’de yapılan operasyonlarda da HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mahfuz Güleryüz ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gülay Gün Bilici’nin de aralarında bulunduğu 20’i aşkın isim gözaltına alındı.

Güleryüz, Ankara’da yapılacak olan MYK toplantısına katılmak için gittiği Adnan Menderes Havaalanı’nda polislerce gözaltına alındı. PM üyesi Bilici ve HDP Menemen İlçe Yöneticisi Mustafa Aydın ile parti üyesi Katibe Ekyüce’nin de bulunduğu isimler ise evlerine yapılan baskınların ardından gözalatına alınıp, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü.

İstanbul’da da Nimet Acar isimli stajyer bir avukat, kaldığı eve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Acar, Vatan Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yine Bursa’da adreslerine yapılan baskınlarda Atakan Bozkurt, Merve Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınıp, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.