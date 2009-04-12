Sendika yasa taslağı meclis gündeminde

Bir yıldır Meclis gündeminde bulunan sendikalarla ilgili yasa taslağı, mayıs ayında toplanacak uluslararası çalışma örgütü İLO'nun genel kurulu öncesi, hükümetin gündemine yeniden girdi. İşte, yeni yasa taslağının öngördüğü değişiklikler...



Sendika kurucularının TC vatandaşı olma şartı kaldırılıyor.

Sendikaya üye olma yaşı 16'dan 15'e indiriliyor.

Ssendika üyeliğine girişte noter şartı kaldırılıyor

İşkolu sayısı 19'e indiriliyor.

Bir sendikanın toplu sözleşme yapması için o işkolunun yüzde 10'unda örgütlü olma şartı kaldırılıyor.

Sendikanın toplu sözleşme yapabilmesi için ekonomik ve sosyal konseye üye olması veya 80 bin üyesi bulunan bir konfederasyona bağlı olma şartı getiriliyor.

Grev yasağı daraltılıyor.

Meclis gündemindeki teklifte ne gibi değişiklikler yapılabileceği teknik heyetler tarafından ele alınacak.



Ortaya çıkacak nihai metnin tam uzlaşıyla çıkması için Çalışma Bakanı Faruk Çelik hafta başında Meclis'te CHP, DTP ve MHP'yi ziyaret ederek destek isteyecek. Düzenlemelerin en kısa sürede yasalaştırılması hedefleniyor.

