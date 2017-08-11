Sendika ve odalardan Gülmen ve Özakça için acil tahliye çağrısı

Adalet Bakanlığı'ndan görüşme talep eden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, 156 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın acil tahliye edilmesini istedi.

Dihaber'de yer alan habere göre, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 156 gündür açlık grevinde olan akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça'nın durumuna dikkat amacıyla İstanbul Tabip Odası'nda (İTO) basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz katıldı.

AKP, darbeyle mücadele yerine OHAL ilan etti

Sendika ve odalar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP'nin darbeyle mücadele etmek için Türkiye'nin daha demokratik, laik bir ülke olması yolunda adımlar atması yerine 20 Temmuz'da OHAL ilan ettiğini hatırlattı. Tükel, bugüne kadar DİSK'e üye 2 bine yakın işçi, KESK'e üye 3 bin 942 kamu çalışanı, TMMOB üyesi 3 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ile 3 bin 315 hekimin ihraç edildiği bilgisini verdi.

AİHM kararı sakıncalı

Gülmen ve Özakça'nın açlık grevine başladığı günden bugüne tüm aşamaları anlatan Tükel, "AİHM yargıcı, muayeneye katılan bağımsız hekimin görüşünü ve hastane raporlarının sağlık durumuyla ilgili kısmını dikkate almadan cezaevinde kalmanın açlık grevi yapanlarının yaşamlarına onarılamaz bir zarar vermeye yönelik acil ve gerçek bir risk oluşturmadığı yönünde tıbbi açıdan sakıncalı bir karar vermiştir" dedi. AİHM, tutukluluk gibi dava sürecinde delillerin karartılmaması için uygulanması gereken bir tedbiri hukuksal acıdan değerlendirmediğine dikkat çeken Tükel, "Hükümlülere uygulanan sağlık nedeniyle ceza infazının ertelenmesiyle ilgili düzenlemeyi henüz hiçbir duruşmaya çıkmamış Gülmen ve Özakça'ya uygulayarak haklarında ceza hükmü almışlar gibi karar verme yolunu seçmiştir. AİHM yargıcının hukuk usullerine uymayan ve ciddi tıbbi sonuçlar doğurabilecek bu kararını kabul edilemez buluyoruz" dedi.

"Açlık grevi bir hastalık değildir"

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, tüm hekim ve sağlık çalışanlarına hatırlatmada bulunan Tükel, "Açlık grevi bir hastalık değildir. Ancak kişinin açlık grevini bırakması halinde uzamış açlığın oluşturduğu tıbbi sonuçlar tedavi edilebilir. Dünya Tabipler Birliği'nin Tokyo ve Malta bildirgeleri bu konuda yol göstericidir" diye konuştu.

Gülmen ve Özakça'nın kendilerine aktardıkları bilgileri de paylaşan Tükel, Gülmen ve Özakça'nın şu anda Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesi'nde olduğunu belirterek, "Bahçeye açılmayan, yukarıda demir parmaklıklı pencereleri olan bir odaya refakatçileri olmadan yerleştirilmişlerdir. Bu durum düzetilmeli, yanlarına refakatçileri alınmalı ve bahçeye açılan havalandırmalı odalara alınmalıdır" dedi.

Gülmen ve Özakça'nın acil bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini belirten Tükel, "OHAL kaldırılmalı, KHK'ler iptal edilmeli, haksız hukuksuz ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ve kamu çalışanları görevlerine iade edilmelidir" dedi.

Adalet Bakanlığı'na görüşme talebi

Tükel'den sonra söz alan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Gülmen ve Özakça'nın durumuna ilişkin Adalet Bakanlığı'na randevu talep ettiklerini, ancak şu ana kadar herhangi bir cevap kendilerine verilmediğini söyledi.