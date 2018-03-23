T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sendika şubesi kurşunlandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal İş Sendikası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı

23 Mart 2018 14:40

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal İş Sendikası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Sendikanın pencerelerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi, soruşturma başlatıldı.
DİSK\'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası\'nın, Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde bulunan Gebze şubesi, gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. 4\'üncü katta bulunan sendika binasının pencerelerine ateş edildi. Pencerelere 3 kurşun isabet ederken, gece içeride kimse bulunmaması herhangi bir yaralanmayı önledi. Polis olay yerinde incelemede bulunup, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haluk TURGUTGEBZE Kocaeli DHA KOCAELİ GebzeBirleşik MetalSendikasıSendikanınDİSKSendikası Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk CaddesiGebzePolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24