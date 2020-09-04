Sendika sayısı artıyor, kamuda sendikalaşma azalıyor!

2017 Temmuz ayından 2020 Eylül ayına kadar kamuda çalışan kişi sayısı 202 bin 703 artmasına ve toplam sendika sayısı 156'dan 215'e çıkmasına rağmen kamuda sendikalaşma oranı 3 yılda yüzde 69'dan yüzde 65'e geriledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2020 yılı Eylül ayı istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de kamu çalışanlarının sayısı 2 milyon 633 bin 931 kişiye ulaşırken, sendikalı memur sayısı 1 milyon 723 bin 623 olarak gerçekleşti. Buna göre kamuda sendikalaşma oranı yüzde 65.44 oldu.

2017 Temmuz ayında yine bakanlık tarafından açıklanan istatistiklerle kıyaslandığında 53 yeni memur sendikasının kurulduğu kamuda, çalışan sayısı son 3 yılda 202 bin 703 kişi artarken, sendikalı memur sayısındaki artış ise sadece 39 bin 300'de kaldı.

Böylece son 3 yıl içerisinde kamuda memurların sendikalaşma oranı yüzde 69.28'den, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 65.44'e geriledi.

En çok azalan iş kolları soğlık ve kültür sanat hizmetleri

Sendikalaşma oranının en çok azaldığı çalışma kolları, sağlık ve sosyal hizmetler (yüzde 70.63'ten yüzde 61.91'e), kültür ve sanat hizmetleri (yüzde 68.10'dan yüzde 63.37'ye), tarım ve ormancılık hizmetleri (yüzde 77.92'den yüzde 73.88'e), ulaştırma hizmetleri (yüzde 70.09'dan yüzde 66.48'e) ve eğitim, öğretim, bilim hizmetleri (yüzde 67.29'dan yüzde 64.01'e) oldu.

Kamuda istihdamın son 3 yılda en çok arttığı eğitim, öğretim, bilim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında sendikalaşmanın da en hızlı gerileyenler arasında olması dikkat çekti.

Sendikalaşma oranının en düşük olduğu iş kolu ise yüzde 54.97 ile büro ve bankacılık iş kolları oldu.

Sendikalaşma oranının son 3 yılda arttığı iş kolları yerel yönetimler (yüzde 91.37'den yüzde 92.30'a) ve Diyanet ve Vakıf (yüzde 87.45'ten yüzde 88.01'e) iş kolları oldu.

Sendikalaşma oranının en yüksek olduğu iş kolu da yine yerel yönetimler oldu.