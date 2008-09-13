Sendika: Mercedes'i Bayram beye sattık

CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral’in, "Yol-İş’ten 60 bin YTL’ye Mercedes otomobili ben değil oğlum aldı" açıklamasına karşılık, Yol-İş’in yeni başkanı Ramazan Ağar, aracın Bayram Meral’e satıldığını söyledi.



Ağar, "Ben eski sendikacıların danışmanlık adı altında sendikalardan para almaya devam etmesini etik bulmuyorum. Ben olsam böyle bir teklifi kabul etmezdim" dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral’in oğlu Mustafa Meral’in Yol-İş Sendikası’nda ayda 3.730 YTL maaş ile danışman olarak çalışmasıyla ilgili tartışma büyüyor. Önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Yol-İş’e ait 120 bin YTL’lik Mercedes marka makam aracını 60 bin YTL’ye aldığı iddialarını, "O aracı ben değil, oğlum aldı" şeklinde yanıtlayan Meral’e Yol-İş Sendikası’nın yeni yönetiminden yalanlama geldi. Yol-İş’in yeni başkanı Ramazan Ağar, "Biz o Mercedes’i Bayram Bey’e sattık" dedi.



Sıfırı 120 bin YTL



6-7 Eylül tarihinde yapılan genel kurulda Yol-İş Başkanlığına seçilen Ramazan Ağar, sözkonusu Mercedes otomobilin o tarihte sıfır değerinin 120 bin YTL olduğunu söyledi. "Araç kullanılmıştı ve satılmasına karar verildiği zaman piyasa araştırıldı. Fiyatının 60 bin YTL olduğu belirlendi. Ve bu araç, oğluna değil Bayram Meral’in kendisine satıldı" dedi. Bayram Meral, önceki gün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Yol-İş’ten satın alınan Mercedes marka makam otomobili ile ilgili soruyu, "Yol-İş Başkanlar Kurulu, tüm makam araçlarının kullananlara satılması için karar aldı. Oğlum da kullandığı aracı 60 milyara aldı. Bu uygulama Yol-İş’te herkesin yararlanabileceği birşeydi. Bana özel yapılan bir işlem değil bu" şeklinde yanıtlamıştı.



Zarar görüyoruz



Bayram Meral ve oğlu ile ilgili başlayan tartışmaların Yol-İş sendikasına zarar verdiğini belirten Ramazan Ağar, "Biz, sendikamızın bundan böyle bu tür tartışmalarla gündeme gelmesine neden olabilecek herşeyi temizleyeceğiz. Bu tür tartışmalar Türkiye’de sendikal harekete zarar veriyor. Bizi izleyin ve bundan sonra Yol-İş’teki değişimi görün. Biz, sendikamızı bundan böyle kamuoyunda zarar göreceği şekilde tartışılmasına neden olacak unsurlardan temizlemeye kararlıyız" dedi.



Etik değil



Bayram Meral’in milletvekili seçildikten sonra kendisine yapılan danışmanlık teklifine oğlunu önermesini de değerlendiren Ramazan Ağar, "Siz eski sendikacıların ve akrabalarının sendikalardan danışmanlık karşılığında maaş almalarını etik buluyor musunuz?" şeklindeki soruyu, "Hayır kesinlikle etik bulmuyorum. Allah göstermesin, ben olsaydım böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmezdim" şeklinde yanıtladı.



Oğlum Çalışma Bakanlığı yapabilecek kadar eğitimli



ÖNCEKİ akşam Habertürk’ün Ankara stüdyosunda canlı yayına katılan Bayram Meral, spikerin mal varlığı konusundaki sorusuna sinirlendi. Aralarında Ankara Karum’da bir iş yeri de olmak üzere çok sayıda gayrimenkulü olduğu şeklindeki iddialakrın sorulması üzerine Meral, "Bu soruları size kim sorduruyorsa, o çıksın ekrana. Bu saydığınız gayrimenkullerin benim olduğunu ispat ederseniz, bunları size bağışlarım" dedi. Türkiye’de sendikacılığın okulu olmadığını ancak oğlu Mustafa Meral’in sendikacılığı kendi yanında öğrendiğini anlatan Meral, şöyle konuştu: "Oğlum benimle birlikte mitinglere gelirdi. Bir toplantıya gideceğim zaman arabada yanımda olurdu. Oğlum Çalışma Bakanlığı yapabilecek kadar bilgili ve eğitimli bir çocuk. Çok efendi ve mütevazıdır. Bu yüzden sendikacılar da onu çok sever."



Oğul Meral 1 yıl önce ayrıldı



CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral’in oğlu Mustafa Meral ile 2002 yılında danışmanlık için sözleşme imzalandığını belirten Yol-İş’in yeni Başkanı Ramazan Ağar, "Şu anda Mustafa Meral’den bir danışmanlık hizmeti almıyoruz. Kendisi ile yapılan danışmanlık sözleşmesi yaklaşık 1 yıl kadar önce de fesh edildi" dedi. Bayram Meral, oğlu Mustafa Meral ile Yol-İş arasında yapılan sözleşmenin 5 yıllık olduğunu ve süresi bitince de yenillenmediğini söylemişti.



Özel sektör bize iş vermez



Hakkındaki iddialar ile ilgili Meclis’te basın toplantısı yaptıktan sonra, önceki gün Habertürk’e bağlanan CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, sendikaların eski başkanlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi. "Biz yıllarca işverenlere karşı, hükümetlere karşı mücadele ettik. Bu yüzden işverenler bizlere ve bizlerin akrabalarına iş vermiyorlar. Şu anda özel sektörde çalışan bir sendika başkanı oğlu gösteremezsiniz bana. Bu yüzden, sendikaların eski başkanlarına sahip çıkmaya devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Salih Kılıç olayı doğru, bunu çözeceğiz



BAYRAM Meral’in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, oğlunun Yol-İş’e danışmanlık yapmasını açıklarken verdiği, "Türk-İş eski Başkanı Salih Kılıç da bir gün Yol-İş’e adımını atmamıştır ama ona da 5 milyar maaş ödenir" açıklamasını değerlendiren Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar, şöyle konuştu: "Salih Kılıç’ın danışman olarak bizden maaş aldığı doğrudur. Bu durumu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. Yakın zamanda bu konuda bir karara varacağımızı düşünüyorum."

