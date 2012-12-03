Sendika kurucusu polise 13 yıl sonra gözaltı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nde görev yapan Atilla A. 1999 yılında DHKP-C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda adının gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyet-sen'in kurucuları arasında yer alan 18 yıllık polis memuru savcılık tarafından serbest bırakıldı

Yurt gazetesinde yayımlanan habere göre Atilla A., 30 Kasım günü görevli olduğu sırada, DHKP-C üyeleriyle ilişki içerisinde olduğu ve örgüte istihbarat desteği sağladığı iddiasıyla savcılığa götürüldü.

Gözaltına alınan Emniyet-Sen Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla A.'nın, meslektaşları, “Ne olduğunu biliyoruz, Sana güvenimiz tam” diyerek destek verdi.. Olayla ilgili Atilla A.’ya yakın polislerle yaptığımız görüşmede; “13 sene önceki soruşturma neticesinde örgüt üyelerinin yazışmalarında Atilla A.’nın adı ve numarası geçtiği belirlenmiş. Peki ismi ve numarası geçiyormuş da, o zaman neden gözaltına almadılar da şimdi gözaltına alıyorlar. Cevap basit! Emniyet-Sen’in kurucu üyesi” ifadelerini kullandılar.

Sendikadan istifa etti

Olayla ilgili Emniyet-Sen kurucuları ve gönüllüleri yaptıkları açıklamada; “Atilla A., yasadışı bir örgütle bağı olduğu duyumu alınması üzerine bu oluşumun çekirdek kadrosu ve sendika yönetimi tarafından alınan kararla istifa etmiştir ve istifası kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yeni başlamış olan sendikaya zarar getireceği ve sendikanın kuruluşuna şiddetle karşı çıkan kişi ve makamların ekmeğine yağ süreceği gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirten Emniyet-Sen’in çekirdek kadrosu ve kurucuları; “Arkadaşımız hakkındaki iddiaların temize çıkması halinde her zaman kapımız açıktır” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan 18 yıllık polis memuru Atilla A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Atilla A.’nın sosyal paylaşım sitelerinde ve bazı gazetelerde çıkan “polis memuru Atilla A.’nın DHKP-C örgütüne istihbari bilgi verdiği tespit edildi” şeklindeki haberlere yer veren gazetelere ve sitelere dava açacağı öğrenildi.

(Barış Oruç)