Sendika genel başkanın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (2)

SENDİKA ÖNÜNDE TÖREN

Sakarya\'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde görüştüğü işçinin tabancayla vurduğu Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın cenazesi, Kocaeli\'nin Başiskele ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirilerek, helallik istendi. Karacan\'ın cenazesi, daha sonra İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Lastik-İş Sendikası\'nın sosyal tesislerine getirildi. Burada düzenlenen törene DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın eski genel başkanı olan CHP Milletvekili Kani Beko, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Abdullah Karacan\'ın eşi Tülay Karacan, kızları Esra Aktaş, Ebru Tanyaver, Büşra ve Kübra Karacan, sendika başkanları ve lastik sektöründe çalışan işçiler katıldı. İşçiler, \'baba\' olarak gördüklerini belirttikleri, şubat ayındaki toplu iş görüşmelerini başarıyla sonlandırmasının ardından omuzlarında taşıdıkları Karacan\'ın ölümünün üzüntüsünü yaşadı. Tülay Karacan, eşinin cenazesi başında uzun süre gözyaşı döktü.

Arzu Çerkezoğlu, törende yaptığı konuşmada, \"Lastik-İş Sendikası\'nı zorlu bir dönemden bu dönemlere getiren bir insandı. Abdullah başkan, lastik işçilerinin çalışma ve sosyal koşullarını iyileştirdi. Birlik ve bütünlüğü için yaptığı çabalar hepimizin takdirinde. Abdullah Karacan verdiği mücadele ile hep bizim başımızda olacak, biz de onu yaşatacağız. Dünden beri sendikalar, işverenler, işçiler, uluslararası sendikaların temsilcileri, dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yağıyor bize. Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum\" dedi.

Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteki Alaaddin Sarı ise \"Abdullah başkanımız, hain, kalleş bir kurşunla hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı. Genel başkana atılan kurşun bizim Lastik-İş\'e hepimize atılan kurşundur. Bu kurşun hanımına, çocuklarına atılan bir kurşundur. Genel başkanımla yaklaşık 25- 30 yıldır görev yaptık. Onunla birlikte ağladık, onunla birlikte güldük. Kayyumdan alınan sendikayı bu düzeylere getirdik. Sosyal tesisler, oteller, şubelerimizle sendikaya kazandırdık. Çok üzgünüz\" diye konuştu.

İşçiler, \'Karacan şerefimizdir\' diye sloganlar attı. Abdullah Karacan\'ın cenazesi, daha sonra İzmit Fevziye Camii\'ne götürüldü.



Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)



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