Sendika başkanına silahlı saldırının 7 şüphelisi tutuklandı

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış\'a (37) düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 1\'i polis memuru 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili oldukları öne sürülen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 28 Kasım\'da Bozüyük\'ün Kasımpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı olan ve aynı Bozüyük Dernekler Büro Şefliği\'nde görev yapan Mustafa Akış, evinin önünde kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından vurulan Akış, yaralandı. Saldırdan kaçarken Mustafa Akış, hastanede tedavi edildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Polis, saldırının şüphelileri oldukları belirlenen M.K.A., H.G., M.F.P., T,D., İ.M., M.G. ve polis memuru F.K.\'yi 4 gün önce Eskişehir ile Bozüyük\'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar ifade verme işlemleri süren şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. 7 şüpheli cezaevine gönderilirken, polis, olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.



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