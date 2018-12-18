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Sendika başkanına silahlı saldırının 7 şüphelisi adliyede

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37) tabancayla yaralanması olayı ile ilgili yakalanan, aralarında polis memurunun da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi

18 Aralık 2018 00:48

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış\'ın (37) tabancayla yaralanması olayı ile ilgili yakalanan, aralarında polis memurunun da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, 28 Kasım\'da Bozüyük\'ün Kasımpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı ve aynı zamanda Bozüyük Dernekler Büro Şefliği\'nde görev yapan Mustafa Akış, evinin önünde kimliği belirsiz ve kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından yaralanan Akış, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
Polisin yaptığı araştırma sonucunda olayın şüphelisi oldukları öne sürülen M.K.A., H.G., M.F.P., T,D., İ.M., M.G. ile polis memuru F.K., önceki gün Eskişehir ve Bozüyük\'te düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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