Sendika Başkanı o iddia için 'Güvenlik kamerası görüntüleri montaj' dedi

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından genel başkan olan Alaaddin Sarı, Karacan'ın öldürülmesiyle ilgili basına servis edilen güvenlik kamerası görüntülerinin montaj olduğunu öne sürdü. Sarı, "Servis edilen görüntüler, tamamen montaja dayalı görüntülerdir. Hızlı çekim, farklı çekim görüntülerdir. Sanki katil darbediliyormuş gibi bir görüntü verilmeye çalışılmıştır" dedi.

Savcıları göreve davet ediyorum

Abdullah Karacan'ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Lastik- İş Sendikası'nda yeni genel başkan, genel sekreterlik görevini yürüten Alaaddin Sarı oldu. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki otelde basın toplantısı düzenleyen Sarı, Karacan'ın öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın hemen ardından basında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinin montaj olduğunu ileri süren Sarı, şunları kaydetti:



"Kamuoyuna yansıyan yazılara baktığımız zaman, görüntülere baktığımız zaman sanki o katil çok mağdur edilmiş, darbedilmiş gibi ifadeler var. Bu cinayet planlı bir hareket olmamış olsaydı o, 'katil' dediğimiz insanın kıyafetine bakın; sivil kıyafet ile gelmiş ve bu şekilde temsilcilik odasına gelmiş. Dışarı çıkan, servis edilen görüntüler, tamamen montaja dayalı görüntülerdir. Hızlı çekim, farklı çekim görüntülerdir. Sanki katil darbediliyormuş gibi bir görüntü verilmeye çalışılmıştır. Buradan da suç duyurusunda bulunuyorum. Bu görüntüleri, bu katilin ifadesini, nasıl oluyor da Türkiye'de, bu hukuk sisteminde, basına kim servis ediyorsa da savcıları bununla alakalı göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz, bu kadar ucuz olmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne dün inanıyoruz, bugün de inandık, yarın da inanacağız. Ama bu görüntüleri servis edenlerden de davacı olacağımızı bilmenizi isteriz. Bu görüntüleri karalama kampanyası şeklinde topluma yayanları da dava edeceğiz. Bu kadar ucuz olamaz. Biz genel başkanımızı kaybettik, bir değerimizi kaybettik."

"Olay planlı' iddiası"

Abdullah Karacan'ın planlanmış cinayete kurban gittiğini savunan Alaaddin Sarı, şöyle konuştu:



"Katil oraya gelmeden önce genel başkanı ibadetini yaparken görüyor ve koşarak gidip yerden bir şey alıyor. Daha sonra bu aldığı şeyin bıçak olduğu ortaya çıkıyor. Bir sürü dostumuz var, düşmanımız var. Dolayısıyla can güvenliğiyle alakalı kanunun bize vermiş olduğu yetkilerle müracaat etmişizdir, silah almışızdır. Temsilcilik odasında silah belindeyken namaz mı kılınır? Dolayısıyla çıkarırız silahı, çekmeceye koyarız, ondan sonra namazımızı kılarız. Genel başkanım da aynı şeyi yaptı. Silahını çıkardı, masanın arasına koydu. Ama bu arkadaşı sakinleştirmek ve bu arkadaşı bir şekilde tutabilmekle alakalı orada büyük bir mücadele yaparken, o mücadele esnasında planlı ve programlı olduğu için o silahı alarak orada iki arkadaşımızın yaralanmasına neden oldu. Orada bir mücadele oldu. Silahı aldıktan sonra temsilci arkadaşlarımız müdahale ettiler. Bu noktada bu katili kim savunuyorsa belki birilerinin başkana bir gıcığı vardır, onlar da potansiyel suçlu konumuna düşüyorlardır. Şu saat itibarıyla onun için savcıları göreve davet ediyorum."



