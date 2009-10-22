Aynı evde çekilen hasret

Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin 7’nci Meslek Başarı Ödülü’ne layık görülen Alaeddin Yavaşça, Gaziantep Tuğcan Otel’deki ödül törenine eşi Ayten Yavaşça ile katıldı.Törende konuşan Yavaşça, “Gaziantep Genç İşadamları’nın gösterdiği kadirbilirlik için teşekkür ediyorum. Türk Sanat Musikisi’nin İstanbul’dan sonra en iyi şekilde eğitilip öğretildiği yer Gaziantep’tir” dedi.Türkiye’nin zor günler geçirdiğini, hakiki sanat ve ilmin biraz dışlandığını kaydeden Prof.Dr. Yavaşça, “Eminim ki bu millet bunları da atlatacak ve kendi benliğini en üst seviyede tutmanın gayretini gösterecektir” diye konuştu.Daha sonra yanındaki eşi Ayten Yavaşça’ya dönerek konuşmasını sürdüren Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça, ‘Senden uzak günlerim zindan oluyor’ adlı unutulmaz eseri yazmasında eşine olan sevgisinin, ondan yan yana olup, uzak kalmasının etkisini dile getirerek, şunları anlattı:‘Bir konser dönüşü eşimle birbirimize darılmıştık. Bitişik odalarda kalıyorduk. Ama birbirimizden uzaktık. Aramızdaki kısa mesafeye karşılık, yaşadığım hasret ve kederle bu şarkıyı yazdım. Bana ’Siz neredeydiniz ki bu şarkıyı yazdınız’ diye soranlara, ‘Bitişik odadaydık’ cevabını veriyorum.’Ayten Yavaşça da, bir konserde yanına gelen bir kişinin kendisine, “Siz yan odada olan kişi misiniz?” diye sorduğunu, bu durumun ve eşinin sevgisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.