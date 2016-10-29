Darbe girişimi sırasında İstanbul Moda'da Korgeneral Mehmet Şanver'in düğününe katılan, Hava Teknik Okulu Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural'ın darbe girişimi başarısız olunca saf değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın iddianameye giren ifadesine göre, Cural önce, darbe girişimi sırasında kendisini cep telefonundan arayan Uzunkaya'ya, diğer generallerle birlikteyken kendilerini bir grup askerin derdest ettiğini, ancak daha sonra kendisini bıraktıklarını söyledi.

Bu duruma şaşıran Uzunkaya da, "Neden onları götürdüler de seni bıraktılar. Araçta yer mi yoktu?. Senden huylandım paşam" dedi. İlerleyen saatlerde darbe girişimi başarısız olunca Tümgeneral Cural, bu kez eşinden Uzunkaya'ya mesaj atmasını istedi. Cural'ın eşi de Uzunkaya'ya, "Eşimi diğer generallerle birlikte götürdüler" diye yazdı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde diğer paşalar kelepçelenirken, Cural'ın elini kolunu sallayarak dolaştığı tespit edildi.