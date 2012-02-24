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Kültür-Sanat

'Senden Bana Kalan' vizyona girdi

Yönetmenliğini Alexander Payne'nin yaptığı, başrolünde George Clooney'nin yer aldığı The Descendants gösterime girdi

24 Şubat 2012 12:13

 

 
T24 - Sinemaseverler, bu hafta dram sahnelerinin ağırlıklı olduğu “Senden Bana Kalan (The Descendants)” filmi ile buluşacak.
 
\SENDEN BANA KALAN 
 
Kaui Hart Hemmings'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini “Sideways” ile Oscar kazanan Alexander Payne yaptı.
 
5 dalda Oscar adaylığı ve 2 dalda kazandığı “Altın Küre (En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu)” ile yılın en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen “The Descendants”ın başrolünde, George Clooney yer aldı.
 
Mizahla dramın bir arada barındığı filmde, bir deniz kazasında eşi ağır yaralanan ve Hawai'de büyük bir arazinin mirasçılarından olan Matt'ın, kaza sonrasında 2 kızıyla yeniden bir bağ kurmaya çalışması konu ediliyor.
 
 
 

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The Descendantssenden bana kalanGeorge Clooney

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