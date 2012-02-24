'Senden Bana Kalan' vizyona girdi

T24 - Sinemaseverler, bu hafta dram sahnelerinin ağırlıklı olduğu “Senden Bana Kalan (The Descendants)” filmi ile buluşacak.

SENDEN BANA KALAN

Kaui Hart Hemmings'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini “Sideways” ile Oscar kazanan Alexander Payne yaptı.

5 dalda Oscar adaylığı ve 2 dalda kazandığı “Altın Küre (En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu)” ile yılın en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen “The Descendants”ın başrolünde, George Clooney yer aldı.

Mizahla dramın bir arada barındığı filmde, bir deniz kazasında eşi ağır yaralanan ve Hawai'de büyük bir arazinin mirasçılarından olan Matt'ın, kaza sonrasında 2 kızıyla yeniden bir bağ kurmaya çalışması konu ediliyor.