CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in başörtüsü tartışmalarına yönelik kullandığı "Sendeki de kıl bendeki de kıl. Bir farkı yok ki. İslam dini akıl dinidir" sözleri Meclis'te gerginliğe neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, kadın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına pantolonla katılmasına imkan veren TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi. Görüşmeler sırasında söz alan Kamer Genç'in sözleri AKP'li vekillerin tepkisine neden oldu.

Genç, başörtüsü konusunu değerlendirirken, "Bir gün benim odama üç tane kız geldi. Güzel de kızlar. Başlarını örtmüşler. Dedim ki 'Gözleriniz, dudaklarınız, yüzünüz... Bu yüzünüzü, saçlarınızı açın. Sendeki de kıl bendeki de kıl. Bir farkı yok ki. İslam dini akıl dinidir" sözleri, AKP milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Yeniden söz alan Kamer Genç, söylediklerinin doğru anlaşılmadığını belirterek, "Ben hiçbir zaman o gelen kız kardeşlerimizi taciz etmedim. Ben onlara kendi doğrularımı söyledim" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise "Hayatını çukurun seviyesinin üzerine çıkaramayanların konuşmalarını ciddiye almadık. O konuşmaları anlamak için, Türkiye'de ve dünyada yaratılmış esfel-i safilin beyinleri dahi fazla gelir" dedi.

Bunun üzerine sataşma olduğu gerekçesiyle söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kamer Genç'in konuşmasının bir iki cümlesini doğru bulmadığını belirterek, "Sayın Canikli ile ilgili olarak beyinle ilgili birkaç cümle söyledi. Canikli haklı olarak ayağa kalktı, itiraz etti. Kendisinin bu tepkiyi göstermesi doğaldır ancak Sayın Canikli dün kürsüde Sayın Genç'e hitaben 'beyinsiz' kelimesini kullandı. 4 partinin mutabakatıyla yürürlüğe girecek olan bir düzenlemeyi konuşurken herkesin üslubuna dikkat etmesi gerekir" dedi.

'Aşağıların aşağısı'

Hamzaçebi, Canikli'nin kullandığı bu ifadenin anlamının "aşağıların aşağısı" olduğunu ifade ederek, "Dün beyinsizle başlayan hakaret cümlesi, bugün başka bir hakaretle devam ediyor, AK Parti Grubu da bu hakaret cümlesini alkışlıyor. Bu hakaret cümlesi ile sizi başbaşa bırakıyorum. Nasıl Adana Valisi'nin cümlesini Başbakan koruması altına aldıysa, sizin bu hakaret cümlenizi de AK Parti Grubu koruma altına alıyor" diye konuştu.