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Yaşam

Sencer Divitçioğlu, İstanbul Üniversitesi'nden uğurlanacak

87 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin en önemli iktisatçılarından olan Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek

10 Eylül 2014 21:38

İktisat ve tarih alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan ve bu konuda önemli eserler kazandıran Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu hayatını kaybetti.

Yakın döneme kadar çalışmalarını aktif olarak sürdüren ve son kitabını 2012'de tamamlayan Divitçioğlu'nun son yolculuğu için yarın ilk tören saat 10:30'da, uzun yıllar ders verdiği İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek.

SENCER DİVİTÇİOĞLU KİMDİR?

Divitçioğlu, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Demirciköy Mezarlığında toprağa verilecek.

 

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