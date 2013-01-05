'Sev kardeşim' eşinin yanına defnedilemedi

"Hayat Bayram Olsa" ve "Sev Kardeşim" şarkılarıyla tanınan Şenay Yüzbaşıoğlu toprağa verildi. Yüzbaşıoğlu, mezarın tapusu bulunamadığı için eşinin yanına defnedilemedi. Cenaze törenine yaklaşık 50 kişi katıldı.

Yüzbaşıoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dolmabahçe-Bezmi Alem Valide Sultan Cami’nde düzenlenen törene ablası Şaziye Çataloğlu, kardeşi Halil İbrahim Ekiz’in de aralarında bulunduğu akrabaları ile Sezen Cumhur Önal, Erkan Özerman, İzzet Öz, Mustafa Sarıgül, eski CHP milletvekilleri Mehmet Sevigen ile Çetin Soysal'ın da bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı.

Yeğeni Umay Aktan, “Şenay'ın eşi Şerif Yüzbaşıoğlu’nun yanında toprağa verilmesi için görüştük. Ancak mezarının tapusu bulunamadığı için yanında toprağa verilemeyeceği söylendi. Ayazağa Mezarlığı gösterildi” dedi.

'Eşinin vefatından çok etkilendi'

Törene katılan, Yüzbaşıoğlu’nun ablası Çataloğlu da “Eşinin vefatından çok etkilendi. Müzik zaten Şenay’ın hayatıydı. Tek tercihiydi. Müzik onun için ekmek, sudan öteydi. İnanın buna” dedi.

Devlet Sanatçısı Sezen Cumhur Önal ise, "Türk müzik kültürüne damgasını vurmuş insanlardan biriydi. Binlere seslendi, binlere şarkılar söyledi. Hayatın kalp atışlarıydı o müzikler. Her dönemin şarkıcısıydı. Ahlaklı, haysiyetli, onurlu, gururlu. Şarkıları hala söyleniyor. Şarkıları unutulmuş olabilir. Kendisinin unutulmuş olması acı” dedi.

Kültür Bakanlığı’ndan bir temsilcinin cenazeye katılıp katılmadığını soran Sezen Cumhur Önal’a Yüzbaşıoğlu'nun ablası Çataloğlu, yetkililerin cenazeye katılmadığını söyledi.