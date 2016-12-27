Şenay Gürler, 'İçerde' dizisinden ayrıldı

Şenay Gürler, Show TV’de yayınlanan ‘İçerde’ dizisinden ayrıldı.

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin 26 Aralık gecesi yayınlanan 15’inci bölümü için Twitter’da #iyimiyiz etiketi ile 28 bin 807 tweet atıldı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin son bölümünün ilk sahnesinde vurulan ‘Leyla’ rolüne hayat veren oyuncu Şenay Gürler de diziye veda etti.

Şenay Gürler kimdir?

28 Haziran 1966 senesinde dünyaya gelen Şenay Gürler aslen İzmirlidir. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu olan Gürler, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur.

Reyting sıralamasında zirveyi kaptırmadı

15'inci bölümü ile ekranlara gelen 'İçerde' dizisi, 26 Aralık Pazartesi reyting sıralamasında, AB’de 13,30 izlenme oranı (rating) ve 29,71 izlenme payı, ABC1 20+'da 12,38 izlenme oranı ve 26,01 izlenme payı, Total’de ise 10,41 izlenme oranı ve 22,78 izlenme payı ile birinciliği elde etti.