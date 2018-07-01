Senatör taklidi yapan komedyen, Trump'ı Air Force One'da işletti

ABD'de, kendini Demokrat senatör Bob Menendez olarak tanıtan bir komedyen, başkanlık uçağı Air Force One'de seyahat halinde olan Başkan Donald Trump'ı 'işletti'.

Sahne adı Stuttering John (Kekeme John) olan komedyen John Melendez, Trump'a damadı Jared Kushner üzerinden ulaştı. Trump da bunun üzerine komedyeni, uçaktan geri aradı.

Melendez, bu konuşmaları kaydedip yayımladı. Beyaz Saray ise olayı doğrulayarak ve "Bazen Başkan'ın iletişim kanalları çok açık olabiliyor ve bu tür hatalar meydana gelebiliyor." dedi.

New Jersey senatörü Menendez, göçmenlik yasalarında reform yapılmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Aynı Senatör, bir göz doktorundan hediyeler almakla da suçlanıyordu.

Trump yönetimi yaklaşık bir aydır, Meksika sınırından ülkeye kaçak olarak giren göçmen çocuklarını, ailelerinden ayırma uygulaması nedeniyle ağır eleştirilere hedef oluyordu.

ABD Başkanı ile komedyen arasında geçen konuşmanın bant kayıtlarına göre Trump, 2017'de bir rüşvet soruşturmasından aklanan 'senatörü' kutluyor.

Trump ve telefondaki kişi Yüksek Mahkeme'ye Athnony Kennedy'den boşalan üyeliğe yapılacak atama hakkında da konuştu. Trump, 10-14 güne kadar yeni bir yargıç atayacağını söyledi.

Amerikan medyasına göre olay Beyaz Saray'ın Senatör Menendez'in ofisini görüşme ile ilgili araması ile ortaya çıktı.

Komedyen John Melendez, CNN'e açıklamasında Başkan'a ulaşmaya çalışırken, kendisine hiçbir "doğrulayıcı" soru sorulmadığını da belirtti.