Senatör McCain: Erdoğan İslamcı bir diktatöre dönüştü

Ali Kupeli / ABD

ABD'nin eski başkan adaylarından Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert ifadelerle yüklendi. McCain, Erdoğan’ın "baskıcı bir diktatöre dönüştüğünü" söyledi.

MSNBC televizyonunda yayınlanan Morning Joe isimli programa katılan senator McCain, ABD Başkanı Barack Obama’nın Ortadoğu politikasını değerlendirdi. Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’ne de (IŞİD) değinen McCain, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, “Erdoğan gerçek bir İslamcı'ya dönüştü. Daha da kötüsü baskıcı bir diktatör oldu. Gerçek bir hayalkırıklığı” dedi.

"Türk medyasının büyük baskı altında olduğunu" vurgulayan McCain, “Türkiye’de hapse atılan gazeteci sayısı İran’dakinden çok daha fazla” diye konuştu.

Ak Saray şaşkınlığı

1 milyar 370 milyon liraya mal olan yeni cumhurbaşkanlığı sarayına da değinen Arizona senatörü, şaşkınlığını “Yaptıkları sarayı gördünüz mü?” sözleriyle ifade etti.

Program sunucusu Joe Scarborough ise, "Tayyip Erdoğan tarafından atılan adımların Mustafa Kemal Atatürk’ün inşa ettiği yüz yıllık tarihe aykırı olduğunu" dile getirdi. Scarborough, “Eğer Türkiye, IŞİDli teröristler için bir geçiş yolu olacaksa, Kürtlerin silahlandırılması konusunda Türkiye’nin ne düşündüğünü niye umursuyoruz ki? diye sordu.

McCain 2008'de ABD Başkanı Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak mücadele etmiş ancak kaybetmişti.

McCain'in katıldığı programın ilgili kısımları şöyle: