Senatör Lindsey Graham: Trump yenilgili kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi Partili bir başkan seçilmeyebilir

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın seçim konusunda geri adım atmaması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuk olan Graham, "Eğer Cumhuriyetçiler ABD seçim sistemini sorgulayıp değiştirmezse ABD'de bir daha bir Cumhuriyetçi başkan seçilmeyecek" dedi.

"Trump yenilgiyi kabul etmemeli" diyen Graham, "Georgia'da fark 10 binden az. Kuzey Carolina'da kazanacak. Arizona'da 93 binlik farkı saatler içinde 20 binin altına indirdik. Orada daha sayılacak çok oy var" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.

Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.