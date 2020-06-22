Senatör Bernie Sanders, Trump'ın Tulsa mitingini değerlendirdi: Onun destekçileri bile Covid-19'un tehlikeli olduğunu anlıyor

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Eski Demokrat Parti başkan aday adayı ve bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü Tulsa'da düzenlediği mitinge katılımın düşük olmasıyla ilgili olarak, "Onun destekçileri bile Covid-19'un tehlikeli olduğunu biliyor" dedi.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Sanders, "Trump, Tulsa'da çok kötü bir gece geçirdi. Çok az kişi geldi" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi; "Onun destekçileri bile Covid-19'un gerçek ve tehlikeli olduğunu, kapalı alanda yayılabileceğini biliyor".

Sanders paylaşımının devamında, "Daha da önemlisi insanlar belki onun patolojik bir yalancı ve sahtekar olduğunu anlamaya başlıyordu" yazdı. Eski Demokrat başkan aday adayı, "Mücadeleye devam edelim" çağrısında bulundu.

ABD Başkan Trump'ın Koronavirüs salgınının ülkesini vurmasından bu yana düzenlediği ilk miting, sağlık endişeleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Trump kampanyası mitinge gelmek için bir milyon kişinin başvuruda bulunduğunu açıklarken cumartesi günü stadyumun büyük bölümünün boş kalması tartışma konusu olmuştu.