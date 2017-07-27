Senato'dan 'Obamacare' lehine karar

ABD Senatosu sağlık sigortası uygulamasının yerine yenisi konmaksızın yürürlükten kaldırılmasını reddetti. Cumhuriyetçi Parti açısından ağır bir yenilgi anlamına gelen oylamada, aralarında 7 Cumhuriyetçinin de bulunduğu 55 Senatör 'Obamacare' adı verilen yasanın yürürlükten kaldırılmasını öngören teklife ret oyu verdi. Cumhuriyetçi çoğunluğun grup başkanı Mitch McConnnell yeni bir yasa önermeksizin mevcut yasanın yürürlükten kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Teklifin Senato'dan geçmesi durumunda milyonlarca Amerikalı sağlık sigortasını kaybedecekti. 'Obamacare'in kaldırılıp yeni bir yasayla ikame edilmesi şeklindeki teklif de Salı günü Senato'da yeterli oy sayısına ulaşamamıştı. 100 üyeli ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi Parti'nin 52 Senatörü bulunuyor.

Cumhuriyetçiler bölündü

Cumhuriyetçi kanat sağlık sistemi reformuyla ilgili olarak yasama süreci başlatılmasıyla ilgili önergeyi az farkla Senato'dan geçirmişti. Seçim kampanyası sırasında 'Obamacare'i uygulamadan kaldırmayı vaat eden Başkan Donald Trump oylama sonucunu 'büyük bir başarı' olarak nitelemişti.

Donald Trump selefi Barack Obama döneminde yürürlüğe giren sağlık sigortası sisteminin piyasa modeline dayalı yeni bir yasayla değiştirilmesini amaçlıyor. Cumhuriyetçi Parti bünyesinde ise 'hangi modelin daha uygun olacağı' tartışılıyor. Muhafazakâr kanat sağlık sigortası sisteminin kökten değiştirilmesini talep ederken partinin ılımlı kanadı radikal adımlardan kaçınılmasından yana çıkıyor. Senato ile Temsilciler Meclisi arasında da ortak bir taslak üzerinde anlaşma sağlanamıyor.

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DW, Afp/AG, BÖ