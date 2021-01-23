Senato onayladı; Lloyd Austin, ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı oldu

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği Lloyd Austin'in yeni Savunma Bakanı olmasına onay verdi. Bu vesileyle eski Merkezi Komuta (CENTCOM) komutanı, ABD'nin ilk siyah savunma bakanı oldu.

Austin'in Savunma Bakanı olması 93'e karşı 2 oy ile kabul edildi. Sadece Utah Senatörü Mike Lee ve Missouri Senatörü Josh Hawley, Austin'e karşı oy kullandı.

"Ülkesine Savunma Bakanı olarak hizmete edecek olmasının bir onur ve ayrıcalık" olacağını ifade eden bir Twitter paylaşımında bulunan Austin, bu göreve gelen ilk Afrikalı Amerikalı olmaktan özellikle gurur duyduğunu ifade etti.

Senato bu vesileyle Biden'ın kabinesinin ikinci üyesini de onaylamış oldu. Daha önce Avril Haines'in Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapması onaylanmıştı.

ABD yasalarına göre orduda aktif görevi bırakan biri 7 yıl içinde savunma bakanı olmaya aday gösterilirse Kongre'nin iki kanadından da onay alması gerekiyor. Bu sebeple Temsilciler Meclisi de Austin'in göreve gelmesine onay verdi.

Pentagon'un başına geçecek olan Austin, ABD'nin aktif görevdeki 1.3 milyon askerinden sorumlu olacak.