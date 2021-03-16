Senato'da onaylandı; Deb Haaland, ABD'nin ilk Amerikan yerlisi bakanı olacak

ABD'de Senato, Joe Biden yönetiminin içişleri bakanı olarak Deb Haaland'ı onayladı. Haaland, ABD'nin ilk Amerikan yerlisi bakanı olacak.

CNN'de yer alan habere göre, Deb Haaland'ın İçişleri Bakanı olarak görev yapması ABD Kongresi'nden geçti. Senato'daki oylama 51'e 40 olarak sonuçlandı. Senato'daki Cumhuriyetçilerin çoğu Haaland'ın kamusal alan kullanımı ve fosil yakıtlar konusundaki görüşleri nedeniyle ret oyu verdi.

Haaland, daha önce de 2018'de ABD Kongresi'nde yer alan ilk iki kadın yerli Amerikalıdan biri olmuştu.

ABD'nin ilk yerli bakanı olan Haaland'ın Biden yönetiminde iklim kriziyle mücadele ve karbon emisyonlarını düşürme hedeflerinde de yer alması bekleniyor.

New Mexico'lu Haaland, Pueblo of Laguna adlı kabileye mensup.

ABD'de İçişleri Bakanlığı federal düzeyde ülkedeki iç idareden sorumlu bakanlık olarak görev yapıyor.