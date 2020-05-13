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Dünya

Senato Çoğunluk Lideri McConnell'dan 44. ABD Başkanı Obama'ya: Çeneni kapalı tutmalıydın

13 Mayıs 2020 08:24

ABD'de eski bir başkana yönelik emsalsiz bir açıklamada bulunan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Barack Obama'ya "ağzını kapalı tutmasını" söyledi. 

Geçen hafta Obama'nın Donald Trump ve hükûmetine yönelik sert eleştirileri Yahoo News'a sızmıştı. Konuşmanın kayıtlarına göre Obama kendi hükûmetinde görev yapanlarla konuşurken, "hukukun üstünlüğünden endişe duyduğunu" ve "Koronavirüs salgınına verilen karşılığın kaotik bir felaket" olduğunu söyledi. Trump, Watergate Skandalı'na göndermede bulunarak olayı "Obamagate" skandalı olarak nitelendirdi.

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin lideri McConnell, kendisine Obama'nın eleştirileriyle ilgili bir soru yöneltilince, "Bence o çenesini kapalı tutmalıydı" dedi.

McConnell, "Yönetimim yaptıklarını beğenmemesi anlaşılabilir. Ancak bence senden sonra gelen hükûmeti eleştirmek hiç klas bir hareket değil" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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